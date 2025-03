Tradimento, anticipazioni 15 marzo: Yesim in arresto dopo la denuncia di Guzide

Nuovo appuntamento domani su Canale 5 con Tradimento. Come ogni sabato, la soap turca sarà in onda con un doppio episodio, a partire dalle 15.05.

Anche domani saranno tanti i colpi di scena, uno su tutti: l'arresto di Yesim. Ecco dunque cosa succederà.

Dov'eravamo rimasti

Tarik

Nell'episodio precedente Tarik aveva scoperto che dietro il suo conto corrente bloccato ci fosse lo zampino di Elmas. Non solo: aveva anche scoperto che Yesim aveva tramato alle sue spalle, in accordo con Nihal, per estorcergli del denaro facendogli credere che la Melis fosse sua figlia. In preda alla rabbia, l'avvocato si era subito recato a casa di Yesim in cerca dei suoi soldi.

Anticipazioni 15 marzo: Yesim arrestata per l'omicidio di Burcu

Locandina di Tradimento

Iniziamo da Ozan e Zelis, che si ritrovano ad attraversare il bosco a piedi perché rimasti vittima di un furto. Accortisi di non avere più l'auto con cui erano usciti, i due si sono incamminati a piedi, fino a che troveranno un'abitazione dove. oltre a un rifugio, potranno effettuare delle chiamate alla polizia.

Gli agenti riusciranno presto a rintracciare la loro macchina, perciò quindi Ozan e Zelis potranno fare ritorno a casa senza ulteriori difficoltà.

Intanto Behram invita Oylum ad uscire con lui: dopo il loro bacio, nonostante lei gli abbia chiesto di dimenticare, non he nessuna intenzione di rinunciare. Inoltre, dopo aver confessato del bacio a Tolga, ora Oylum è anche single.

Alla fine, con la promessa di aiutarla a superare la rottura, Behrma riuscirà a convincerla per vedersi.

Infine Guzide. La giudice non ha dimenticato l'affronto di Yesim, quando la donna le ha bruciato i suoi amati libri: così si reca in centrale e la denuncia. Guzide ed Elmas, insieme a degli agenti di polizia, raggiungono l'abitazione della mora e la accusano dell'omicidio di Burcu. Yesim, ovviamente, non farà altro che dire di essere innocente, assistita da Tarik, suo avvocato; non sa però che il procuratore ha una registrazione che dimostra la sua colpevolezza.

Yesim finirà così in carcere, dove non avrà vita facile a causa delle compagne di cella che la prenderanno di mira.