Tradimento, anticipazioni 14 marzo: Tarik scopre l'inganno di Yesim

Nuova puntata di Tradimento, domani alle 14.10 su Canale 5. In questo nuovo episodio vedremo Tarik andare su tutte le furie dopo aver scoperto non solo che il suo conto corrente è bloccato, ma che lo è a causa di uno spyware installato nel suo telefono.

Ecco dunque cosa accadrà domani, ma prima un breve recap.

Nell'episodio precedente

Oylum Yenersoy

Nella puntata precedente l'attenzione si è concentrata soprattutto su Tolga e Oylum. Oltan si è svegliato dal coma e ora che le cose sembravano andare meglio, Tolga ha ricevuto una brutta notizia: in preda ai sensi di colpa infatti, Oylum gli ha confessato di aver baciato Behram.

Anticipazioni 14 marzo: Tarik scopre l'inganno di Yesim

Yesim

Tarik ha scoperto che qualcuno ha installato uno spyware sul suo portatile, attraverso cui gli è stato bloccato il conto corrente. Immaginando che ci sia dietro Elmas, l'avvocato si precipita da lei e la affronta dicendole che, se non smetterà di mettergli i bastoni tra le ruote, allora lui le stroncherà la carriera.

Ma non è finita: alle sue spalle stanno tramando Yesim e Nihal, le quali hanno escogitato piano per estorcergli del denaro. Nihal infatti, in accordo don Yesim, gli ha fatto credere che fosse il padre di sua figlia Melis. In cambio del silenzio, gli ha chiesto 500.000 dollari

In un primo momento Tarik aveva ceduto, ma ora, grazie ai nuovi test di paternità, scopre che Melis non è sua figlia come gli era stato raccontato. Tarik mette alle strette Nihal che alla fine gli confessa la verità: è stata Yesim a falsificare il test, fornendole un capello della piccola Oyku.

L'uomo, a dir poco furioso, corre subito a casa della sua amante per trovare i suoi soldi.