Tradimento, anticipazioni 13 marzo: Tolga scopre cosa è successo tra Oylum e Behram

Brutte notizie per Tolga: ora che Oltan sta per essere dimesso, Oylum che gli rivela qualcosa che lo sconvolgerà. Ecco cosa succederà nell'episodio di Tradimento in onda domani su Canale 5.

Oylum è in preda ai sensi di colpa, e non passerà molto prima che riveli la verità a Tolga. È quanto vedremo nell'episodio in onda domani, giovedì 13 marzo, di Tradimento, la soap turca in onda su Canale 5 alle 14.10. Vediamo più nel dettaglio cosa succederà, ma prima un breve recap.

Dov'eravamo rimasti

Nell'episodio precedente Behram, complice qualche bicchiere in più, ha confessato a Oylum di provare qualcosa per lei e l'ha baciata. Anziché tirarsi indietro, la ragazza ha ricambiato il bacio per poi pentirsene subito dopo.

A quel punto, pentita di quanto appena avvenuto, Oylum ha spiegato a Behram che era stato un errore e gli ha chiesto di non farne parola con nessuno. La ragazza è poi è corsa in ospedale, dove Tolga stava vegliando il padre Oltan in coma.

Anticipazioni 13 marzo: Oylum confessa tutto a Tolga, Tarik scopre che il suo conto è bloccato

Colpito da un colpo di pistola indirizzato al figlio Tolga, Oltan ha rischiato di morire. Ora però, il pericolo è scampato e l'uomo sta per essere dimesso dall'ospedale.

Tolga, allora, lo accompagna all'hotel di Behram, dove trascorrerà tutto l'inverno. Ora che il peggio è passato, rimane però un argomento in sospeso: Tolga deve scegliere tra suo padre e Oylum, come gli aveva chiesto la ragazza. Gli intrecci criminali dell'uomo del resto, tra ricatti e minacce, hanno nociuto molte volte alla famiglia di Oylum.

Ascoltando le parole del figlio, Oltan gli consiglia di dare ascolto al suo cuore. Ma per Tolga è in arrivo una brutta notizia. Quando vede Oylum infatti, tormentata dal rimorso, gli rivela di aver baciato Behram.

Nel frattempo Guzide sfrutta le sue conoscenze per rintracciare la figlia di Sezai.

Non dimentichiamo infine che qualche giorno prima Yesim aveva ceduto al ricatto di Elmas e Oltan, accettando di inviare uno spyware a Tarik. L'avvocato si accorge ora che il suo conto corrente è stato bloccato con uno spyware installato sul suo portatile ed è, ovviamente, furioso.