Tradimento, anticipazioni 14 giugno: Guzide lascia Sezai, Tolga a letto con Serra

Nuovo appuntamento domani su Canale 5 con Tradimento. L'appuntamento con la dizi turca è alle 15.10, con gli episodi della seconda stagione.

Dopo aver scoperto che Ipek ha cercato di investirla, Guzide prenderà una decisione molto importante. Altro colpo di scena della puntata, sarà quello in cui vedremo Tolga e Serra insieme.

Scopriamo più nel dettaglio cosa succederà.

Negli episodi precedenti

Il giudice Guzide

Guzide è stata quasi investita da un'auto e si è salta per un pelo; Yesim ha chiesto a una sua cliente, Begum, aiuto per scoprire l'identità dell'autista. Possedendo un'azienda che si occupa di sorveglianze e telecamere di sicurezza, Begum ha presto risolto il mistero: la responsabile è Ipek, c'era lei alla guida dell'auto.

In seguito, Sezai ha chiesto a Guzide di sposarlo, mentre Tolga è tornato da Selin. La giovane coppia ha preso in affidamento una bambina, che purtroppo è morta in culla; dopo questo tragico evento, Selin ha compiuto un gesto terribile.

Anticipazioni 14 giugno: Guzide lascia Sezai, Tolga a letto con Serra

Locandina di Tradimento

Dopo aver incontrato per caso Begum, Guzide vede il video in cui Ipek è alla guida dell'auto che voleva ucciderla. La giudice scopre che Yesim e il suo futuro marito hanno visto il filmato: realizza così che l'uomo le ha mentito e decide di lasciare Sezai.

Nel frattempo Ipek ha scoperto che suo padre e Guzide stanno difendendo Umit e Yesim, finiti in carcere con l'accusa di aver avvelenato un cliente, morto durante il loro servizio di catering. Venuta a sapere che Sezai sta seguendo la difesa di Umit, Ipek si sente tradita e va via di casa. Poi, Oltan la raggiunge ed i due finiscono a letto insieme.

Passiamo ora a Selin. La ragazza ha tentato il suicidio, ma fortunatamente Tolga è arrivato in tempo: convinto anche dal padre Oltan, il ragazzo ha acconsentito a farla ricoverare in un ospedale psichiatrico.

Tolga Kaşifoğlu interpretato da Caner Şahin

Tolga e Serra provano a tirarsi su di morale; lui in particolare, beve tantissimo. Approfittando del suo stato d'incoscienza, Serra s'infila nel letto di Tolga.

Nel frattempo, Ayse lava l'orsacchiotto della piccola Oyku ignara che all'interno ci sia la chiavetta usb contenente il video in cui Tarik uccide Korkmaz. Yesim va su tutte le furie, ma ha ancora il filmato in un messaggio nella casella e-mail. Peccato che ora Tarik lo sappia; l'avvocato si fa aiutare da Taner per hackerare la posta elettronica della moglie