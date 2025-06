Tradimento, anticipazioni 13 giugno: il tragico gesto di Selin, Umit e Yesim arrestati per omicidio

Doppio appuntamento domani su Canale 5 con Tradimento. Come ogni venerdì infatti, si raddoppia: la soap turca andrà in onda sia alle 14.10 che in prima serata.

Gli episodi di venerdì 13 giugno saranno una vera catena di eventi, a partire dall'arresto di Umit e Yesim fino al tragico crollo nervoso di Selin.

Ma vediamo cosa succederà.

Dov'eravamo rimasti

Tolga Kaşifoğlu interpretato da Caner Şahin

Durante il matrimonio di Oylum e Kahraman la polizia ha fatto irruzione in casa Dicleli e ha arrestato Mualla. La donna è accusata di omicidio nei confronti del figlio Behram, la cui morte è stata nascosta a tutti, così da tenere Oylum e il piccolo Can legati alla famiglia.

Una volta in centrale, Mualla spiega che il figlio era in coma da tempo e si è trattato di morte naturale, ma la polizia vuole vederci chiaro.

Intanto, Tolga e Selin hanno preso una bambina in affido, Zeynep, ma la piccola è morta in culla lasciando la coppia nella disperazione.

Anticipazioni puntata pomeridiana: Umit e Yesim arrestati per la morte del loro cliente

Umit e Yesim hanno messo su una società di catering; durante la cena organizzata per un facoltoso uomo d'affari però, Kadir,il loro cliente muore nel mezzo della serata. Semiha, la moglie dell'uomo, accusa Umit e Yesim di averlo avvelenato.

I due vengono presi in custodia. Guzide cerca subito di toglierli dai guai, lei assumendosi l'incarico per il fratello e Sezai difendendo Yesim. Nel frattempo, Selin desta preoccupazione: ancora una volta, la ragazza appare sull'orlo di un'ennesima crisi di nervi e potrebbe compiere un nuovo, terribile, gesto.

Anticipazioni prima serata: il tragico gesto di Selin

Locandina di Tradimento

Yesim e Umit vengono portati in cella. Sezai prenderà la difesa di Yesim, e Guzide quella di Umit: Ipek prenderà questo gesto del padre come una mancanza di rispetto nei suoi confronti. Nel frattempo, un sito di notizie invia a Oltan un servizio con il quale annuncerà presto la morte della figlia adottiva di Tolga e Selin; per non pubblicarlo, gli viene chiesta un'ingente somma di denaro in cambio. Nel frattempo Selin è disperata, e vuole andare dalla famiglia originaria della bambina a chiedere perdono. Quando lo farà, si ritroverà accusata di aver ucciso la bambina e, a quel punto, la sua fragilità esploderà: tornata a casa, la ragazza entrerà nella stanza della piccola e farà qualcosa di terribile...