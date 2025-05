Tradimento, anticipazioni 13 maggio: Selin e Oltan d'accordo per ingannare Tolga

Nuovo appuntamento domani alle 14.10 su Canale 5 con Tradimento. Gli eventi prendono una piega sempre più drammatica per i protagonisti della dizi turca; a partire da Selin, che ha ricevuto una tragica notizia e non sa più come fare per tenere Tolga legato a sé.

Ma vediamo meglio cosa succederà.

Negli episodi precedenti

Tolga Kaşifoğlu interpretato da Caner Şahin

Negli episodi precedenti il matrimonio tra Tolga e Selin era arrivato al capolinea: Tolga ha realizzato di essere ancora innamorato di Selin e ha deciso di lasciarla. La rossa però, nel frattempo aveva scoperto di essere incinta; Tolga le aveva perciò assicurato che si sarebbe preso cura della bambina, ma che comunque non sarebbe più stato suo marito.

Anticipazioni 13 maggio: Selin e Oltan d'accordo per ingannare Tolga

Ozan

Umit si sfoga con Ozan: le speranze di vedere la sua bambina si fanno sempre più lontane. Ancora una volta il visto per la Svezia è stato rifiutato; l'uomo è molto triste e si confida col nipote. Il fratello di Guzide muore dalla voglia di rivedere la figlia dopo tanto tempo, ma questo desiderio sembra sempre più irrealizzabile.

Nel frattempo, anche Selin sta soffrendo terribilmente. La ragazza infatti, si è accorta di non sentire più la bambina; perciò, accompagnata da Oltan, è corsa in ospedale. Purtroppo lì non solo scopre che la bambina non ce l'ha fatta, ma che non ci saranno altri figli in futuro: in sala operatoria infatti, il chirurgo ha dovuto raschiare tutto, rimuovendo anche l'utero.

Tolga è stato assente da casa perché impegnato in un viaggio in Corea. Il ricco rampollo sta per tornare a casa; non sa però che mentre era assente, Selin ha perso la bambina che aspettava. Adesso Selin è distrutta, tuttavia viene rassicurata da Oltan; lei dovrà solo continuare a mentire a Tolga, fingendo di essere ancora incinta.