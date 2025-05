Tradimento, anticipazioni 12 maggio: Guzide cerca il figlio biologico insieme a Sezai

Domani, lunedì 12 maggio, su Canale 5 andrà in onda una nuova puntata di Tradimento, la soap turca trasmessa da Canale 5.

Mentre Guzide cerca il figlio biologico, Ozan torna a casa della madre e si scusa con lei. Ecco cosa succederà.

Dov'eravamo rimasti

Il giudice Guzide

Negli episodi precedenti, Guzide e Tarik hanno scoperto che Oylum e Ozan non sono i loro figli biologici. Così adesso i due vogliono saperne di più, anche se l'amore per Ozan e Oylum non cambierà mai.

Poco dopo però, Guzide e Tarik sono stati presi da altro: lei da un'accusa infamante riguardo cui ha dovuto dimostrare la propria innocenza, lui dai ricatti di Yesim. La ragazza infatti, lo tiene in pugno grazie ad un video che lo incastra come responsabile di omicidio; Yesim ha preteso anche che l'avvocato la sposasse. Le nozze però, sebbene annunciate, sono poi saltate.

Anticipazioni 12 maggio: Guzide cerca il figlio biologico insieme a Sezai

Locandina di Tradimento

Il piccolo Can sarà protagonista di un brutto incidente: mentre Kaharaman e Oylum sono in casa, il bambino cade dal letto. I due allora si precipitano in ospedale per far controllare il bambino: fortunatamente si è trattato solo di uno spavento, ma l'aria si farà particolarmente tesa quando il medico scambierà Kaharaman per il padre del bambino.

Nel frattempo, Sezai aiuterà Guzide nella ricerca del figlio biologico. L'uomo le porterà alcuni documenti riguardanti un ragazzo che si chiama Hakan: potrebbe essere proprio lui la persona che stanno cercando.

Sezai proporrà a Guzide di andare da Hakan ad Ankara, ma solo loro due: senza coinvolgere Tarik. L'incontro con il giovane, sarà più complicato di quanto i due si aspettassero.

Ozan invece, reduce da un litigio con la moglie Zelis, ritorna da sua madre. Il giovane, che se n'era andato dalla casa materna in conflitto con Guzide, le scoppierà a piangere tra le braccia e le chiederà scusa per averla trascurata in un momento tanto difficile.