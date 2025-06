Tradimento, anticipazioni 12 giugno: Mualla arrestata con l'accusa di aver ucciso Behram

Nuovo appuntamento domani alle 14.10 su Canale 5 con Tradimento, dizi turca molto amata dai telespettatori della rete.

La polizia irrompe in casa Dicleli il giorno del matrimonio tra Oylum e Kahraman; scopriamo cosa succederà nell'episodio di giovedì 12 giugno.

Negli episodi precedenti

Oylum Yenersoy

Mualla è convinta che Can possa essere l'unico erede della famiglia Dicleli, perciò ha fatto di tutto per far rimanere Oylum in casa. Persino nascondere la morte di Behram, seppellendolo in gran segreto. In questo modo infatti, sapendo di non essere vedova, Oylum non si sarebbe sentita libera di andarsene e, soprattutto, non sarebbe tornata dal padre del bambino, cioè Tolga.

Mualla ha aspettato e ha dato il consenso per il divorzio tra Oylum e Behram, soltanto dopo aver saputo che la ragazza avrebbe sposato Kahraman.

Anticipazioni 12 giugno: Mualla arrestata con l'accusa di aver ucciso Behram

Locandina di Tradimento

Il giorno delle nozze è arrivato: Oylum e Kahraman si stanno sposando a casa Dicleli, dove è in corso una grande festa. Ma il lieto evento è destinato a finire male: durante i festeggiamenti infatti, l'arrivo improvviso della polizia rovinerà tutto.

Gli agenti sono venuti ad arrestare Mualla, accusata di aver ucciso e sepolto illegalmente Behram.

Quando la donna arriva in centrale, viene aiutata da Nazan: Mualla spiegherà che suo figlio era in stato vegetativo da diverso tempo, e che fosse di recente morto per cause naturali.

Il procuratore però, deciderà di procedere comunque con le indagini, e ordinerà addirittura di riesumare il cadavere di Behram per effettuare un'autopsia.