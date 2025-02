Tradimento anticipazioni 12 febbraio: Burcu ricatta Guzide

Nuova puntata di Tradimento, la serie turca con Vahide Perçin, domani in onda su Canale 5 alle 14.10. Ecco cosa vedremo nell'appuntamento di mercoledì 12 febbraio.

Riassunto dell'episodio precedente

Oylum

Nella puntata precedente, avevamo visto Guzide ripudiare la figlia Oylum, dopo aver scoperto che la ragazza era stata espulsa dalla facoltà di Medicina. Oylum aveva trovato ospitalità a casa dell'amica Selin, supportata daTolga e suo fratello Ozan. Guzide intanto, sembra sempre più intenzionata a non parlare più alla figlia, al punto da averlo impedito anche a suo fratello Umit e a Nazan, sua amica e collega in tribunale. Abbiamo visto inoltre Tolga riportare a casa di Guzide la piccola Oyku.

Guzide

Anticipazioni: Oylum affronta Yesim, Burcu usa dei filmati per ricattare Guzide

Nella puntata di mercoledì 12 febbraio Tarik andrà a acasa di Guzide per riprendere Oyku: Umit non vorrebbe separarsene, ma accetterà a malincuore di lasciarla andare. L'uomo è convinto che sia stata Oylum a portare la bambina Guzide. Nel frattempo Oylum, stanca delle continue menzogne della giovane compagna di suo padre, affronterà Yesim ordinandole di smetterla di far soffrire sua madre. Burcu intanto ha dei filmati che, in effetti, incastrano Yesim, ma tutto ha un prezzo: la ragazza infatti, cercherà di ricattare Guzide. In cambio dei filmati, vuole che l'ex marito non ottenga l'affidamento di Emre. Ma la sete di denaro di Burcu non finisce qui, perché vuole che Guzide raddoppi l'assegno di mantenimento mensile che riceve dall'ex marito.

Guzide si troverà dunque davanti a un bivio: scegliere cosa è giusto o, finalmente, poter vedere la fine dei soprusi di Yesim?