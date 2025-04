Tradimento, anticipazioni 13 aprile: Umit aggredito, Ozan vuole sposare Zelis

Appuntamento domenicale con Tradimento, domani alle 14.25 su Canale 5. Nel prossimo episodio vedremo Sezai nel tentativo di riappacificare Guzide con il fratello Umit, che però correrà un grave pericolo. Ecco cosa succederà.

Dov'eravamo rimasti

Tarik

Negli episodi passati Tarik era riuscito a ricattare Umit, facendo leva sull'amore per la figlia che non vedeva da anni. Con la promessa di fargliela incontrare, l'avvocato era riuscito a farsi passare da Umit informazioni importantissime su Guzide e la sua famiglia. Quando la giudice ha scoperto di essere stata tradita dal suo stesso fratello, si è arrabbiata e ha troncato i rapporti.

Nel frattempo, Oylum ha ceduto alle minacce di Behram ed è diventata sua moglie.

Anticipazioni 13 aprile

Sezai cerca di riavvicinare Guzide al fratello Umit: le racconta infatti che l'uomo è andato a trovarlo ed è profondamente pentito di ciò che ha fatto. La giudice è ancora molto risentita, non se la sente di perdonarlo; tuttavia Sezai tenta un'ultima carta e prova a concordare un incontro. L'uomo sa che i due fratelli hanno bisogno di ritrovarsi, perciò insiste: però quando prova a chiamarlo, il cellulare di Umit risulta irraggiungibile.

Il motivo per cui Sezai non riesce a ritracciarlo, è purtroppo tragico: Umit ha subito un'aggressione, e ora è ricoverato d'urgenza in ospedale.

Nel frattempo, Guzide si reca a casa di Oylum e Behram ma una volta giunta lì, si accorge che Tarik e Mualla stanno tramando alle sue spalle. Mualla infatti, prova a convincerla a tornare con il marito, anziché portare avanti il divorzio: perché è così interessata?

Infine, Tarik riceverà delle foto molto compromettenti di Yesim: si tratta delle foto che le aveva scattato Delik con l'inganno, quando l'aveva drogata nella stanza dell'hotel. Tarik quindi richiede un ordine restrittivo per non farla più avvicinare alla piccola Oyku; come se non bastasse, la fa portare in centrale.

Il giorno seguente Umit si risveglia, è ormai fuori pericolo.

Per Guzide i problemi non sono finiti: Ozan vuole sposare Zelis, che altri non è che la cigina di Yesim. La giudice non la prenderà bene.