Tradimento anticipazioni 12 aprile: Tarik difende Oylum e minaccia Behram

Tarik arriva a casa di Oylum e la trova mentre Mualla le impedisce di uscire. L'uomo allora, interviene in difesa della figlia e avvisa il marito che non esisterà a portare via la figlia. Ecco cosa succederà nella puntata di Tradimento in onda domani, sabato 12 aprile, alle 14.45 su Canale 5.

Nuovo appuntamento domani con Tradimento, la soap turca in onda su Canale 5 alle 14.45. Oylum è ormai la moglie di Behram e sostiene di essere felice, ma la realtà è un'altra: la ragazza si sente in realtà prigioniera. Per fortuna, arriverà il padre Tarik a difenderla.

Ma vediamo più nel dettaglio cosa succederà nella puntata di domani, sabato 12 aprile.

Dov'eravamo rimasti

Oylum Yenersoy

Negli episodi di venerdì 11 aprile, abbiamo visto Oylum sposare Behram.

Guzide e Tarik, dopo aver cercato la figlia per giorni, fino a quando sono riusciti a trovarla: solo che, proprio in quel momento, stava proprio convolando a nozze. La giudice ha provato a fermarla, ma la ragazza ha ripetuto diverse volte di volersi sposare. In realtà poco più tardi abbiamo capito che le cose stavano diversamente.

Anticipazioni 12 aprile: Tarik difende Oylum e mette in guardia Behram

Locandina di Tradimento

Oylum ha acconsentito a sposarsi perché Behram l'aveva minacciata: se non fosse diventata sua moglie, avrebbe ucciso Tolga.

Tuttavia, adesso che è la moglie di Behram, Oylum si sente in gabbia: Mualla, la suocera, vuole impedirle di frequentare le amiche, le guardie la bloccano all'uscita della villa. Fortunatamente, arriva Tarik, che pretende una spiegazione. Contemporaneamente, però, arriva anche Behram: anche se il ragazzo dice alla madre che Oylum può fare ciò che vuole, Tarik approfitta dell'occasione per mettere le cose in chiaro: se troverà sua figlia a piangere anche una sola volta, non si farà problemi a portarla via.

Oylum non è l'unica figlia da tenere sotto controllo. L'avvocato infatti, ha allontanato la piccola Oyku dalla madre, ma Yesim non è disposta a rinunciare alla bambina. Così cerca di rapire Oyku con l'aiuto della zia Ilknur. Purtroppo per loro, Tarik giungerà proprio mentre stanno cercando di portare via Oyku.

Intanto, Zelis informa Ozan e Mesut di non essere riuscita a fotografare i conti di Oltan. La ragazza però, ci proverà di nuovo ed è convinta che non fallirà.