Tradimento, anticipazioni 11 giugno: Tolga e Selin colpiti da un nuovo, tragico, evento

Nuovo appuntamento domani con Tradimento, la soap turca in onda su Canale 5 alle 14.10. Un nuovo, tragico evento, si abbatterà su Tolga e Selin; vediamo dunque cosa succederà nell' episodio di mercoledì 11 giugno.

Dov'eravamo rimasti

Tolga Kaşifoğlu interpretato da Caner Şahin

Dopo aver visto quanto Oylum tenesse a lui, Kahraman si è fatto coraggio: ha portato la ragazza fuori a cena e, al ristorante, le ha chiesto di sposarlo. Suo malgrado, Tolga ha assistito alla scena: il figlio di Oltan è così tornato a casa disperato, arreso all'idea di non poter più stare con l'amata Oylum. Allora ha deciso di dare una svolta alla sua vita, chiedendo perdono a Selin e di allargare la famiglia.

La rossa purtroppo non può più avere figli, perciò la coppia ha deciso per l'affidamento.

Nel frattempo, Kahraman e Oylum si sono sposati.

Tradimento, anticipazioni 10 giugno: Oylum e Kahraman si sposano

Anticipazioni 11 giugno: la felicità di Tolga e Selin dura poco

Locandina di Tradimento

Selin non chiedeva altro che essere una famiglia insieme a Tolga. Quando il ragazzo è tornato da lei, dopo un primo momento di smarrimento, ne è stata molto felice e, ovviamente, gli ha detto che era disposta a ricominciare insieme.

Così, i due ragazzi hanno fatto richiesta per ottenere l'affidamento di una bambina, e, incredibilmente, lo hanno ottenuto subito. Finalmente, la coppia può avere un momento di felicità e abbracciare una bambina da crescere. Ma questa felicità non è destinata a durare.

Poco dopo infatti, la bambina morirà improvvisamente nella culla: verrà colpita proprio dalla cosiddetta "morte in culla", un decesso inspiegabile di un neonato apparentemente sano.