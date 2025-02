Tradimento anticipazioni 11 febbraio: Burcu consegna a Guzide i filmati che incastrano Yesim

Scopriamo cosa succederà nella soap turca in onda alle 14.10 su Canale 5: la puntata promette tantissimi colpi di scena. Vediamo cosa succederà.

Appuntamento con Tradimento su Canale 5 alle 14.10. Nella puntata in onda martedì 11 febbraio, la soap turca promette diversi colpi di scena, a cominciare dal licenziamento di Berrin e dai filmati che incastrano Yesim.

Riassunto dell'episodio precedente

Oylum

Nell'episodio precedente abbiamo visto Guzide svegliarsi dal coma e Oylum le ha rivelato la verità. Ma la verità è troppo dolorosa, motivo per cui Guzide ripudia la figlia. Intanto, Yesim ha assistito alla scena oregustando vendetta, ma Oylum cerca di colpirla. Nel frattempo, Tolga ha riportato Oyku da Guzide e l'ha affidata a Umit, mentre Oylum ha trovato ospitalità a casa di Selin. Insieme a Tolga ed Ozan, Selin cerca di consolare la ragazza, che però è molto triste: sa che la madre non solo non vuole perdonarla, ma ha anche vietato a Nazan ed Umit di parlarle.

Anticipazioni: Burku consegna a Guzide i filmati che incastrano Yesim

Yesim

Veniamo invece alla puntata di martedì 11 febbraio. Iniziamo da Oylum, che attaccherà duramente Yesim, avvertendola che non deve più far soffrire Guzide. Intanto Burcu consegnerà a Guzide i filmati che incastrano Yesim e, in cambio, rifiuterà la richiesta di affidamento di Emre presentata dall'ex marito.

In seguito, Burcu le racconterà di aver perso il suo cellulare dopo la discussione con Guzide e Ozan. Tarik porterà a casa Yesim e scoprirà che la donna ha saputo di Oylum grazie alla segretaria, Berrin. Arrabbiatissimo, l'uomo deciderà che non farà vedere mai più Oyku a Yesim.

A questo punto, Tarik andrà in ufficio e licenzierà Berrin, per poi andare da Guzide per recuperare Oyku, nonostante la resistenza iniziale di Umit.