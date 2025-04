Tradimento, anticipazioni 11 aprile: Oylum sposa Behram e diventa sua moglie

Colpo di scena nella soap opera turca: Oylum e Behram si sposano. Scopriamo tutto quello che succederà nei prossimi episodi di Tradimento, in onda domani su Canale 5 alle 14.10 e in prima serata.

Dopo aver cercato di scongiurarlo a tutti i costi, è arrivato il momento del matrimonio tra Oylum e Behram. Guzide non potrà credere ai suoi occhi, ma non potrà fare niente per impedirlo.

Ecco cosa succederà negli episodi di Tradimento di domani, venerdì 11 aprile, in onda su Canale 5 alle 14.10 e poi in prima serata.

Negli episodi precedenti

Il giudice Guzide

Oylum era incinta di Behram, ma non se la sentiva né di tenere il bambino né di sposare l'asfissiante fidanzato. Guzide e Tarik avevano deciso di aiutarla: la madre organizzandole una fuga segreta in America, il padre sostenendola da un punto di vista economico. Oylum e Guzide avevano così raggiunto l'aeroporto di nascosto. A un certo punto però, la giudice si era resa conto che Oylum sembrava scomparsa in aeroporto, e l'aveva chiamata al telefono. Incredibilmente, la figlia le aveva risposto dicendole di aver cambiato idea: aveva deciso di sposare Behram, perciò sarebbe rimasta in Turchia. Da quel momento, Oylum sembrava essersi dissolta: Guzide e Tarik l'avevano cercata ovunque, convinti che Behram l'avesse rapita.

Anticipazioni 11 aprile: Oylum sposa Behram e diventa sua moglie

Locandina di Tradimento

Tarik e Guzide riescono a trovare Oylum: sta per sposarsi. La ragazza è già vestita da sposa, circondata dai testimoni e pronta a contrarre il matrimonio; i genitori arrivano con poliziotti al seguito e Guzide è pronta a portarla via da lì.

La ragazza, però, le fa sapere che nessuno la sta costringendo: è davvero innamorata di Behram, e lo ripeterà diverse volte. A questo punto, a Guzide non rimarrà che rinunciare: dopo un ultimo abbraccio con i genitori, si svolgerà regolarmente la cerimonia. Oylum e Behram sono ufficialmente marito e moglie, pronti a partire per una lunga luna di miele in Thailandia.

Ma Oylum non è felice: scopriremo infatti, che ha solo voluto proteggere la sua famiglia. Intanto, guarda con tristezza i giornali che annunciano il matrimonio di Tolga e Selin.