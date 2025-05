Appuntamento domani, domenica 11 maggio, con Tradimento alle 14.30 su Canale 5. La soap turca torna a tenerci compagnia nel pomeriggio domenicale con gli episodi della seconda stagione.

Dopo essere stata accusata di prendere tangenti, Guzide passerà al contrattacco. Ma vediamo più nel dettaglio cosa succederà.

Negli episodi precedenti

Tarik

Negli episodi precedenti, Yesim aveva dato a Guzide la chiave di una cassetta di sicurezza in cui è contenuta la chiavetta che contiene un video molto importante. Yesim l'aveva consegnata alla giudice in caso le fosse accaduto qualcosa.

Nel frattempo però, la giudice si è trovata diffamata da un video pubblicato in rete, secondo cui prenderebbe tangenti. Guzide non sa che dietro c'è Ipek, la figlia di Sezai: è invece convinta che il responsabile sia Tarik, che Sezai ha anche minacciato intimandole di lasciare in pace l'ex moglie.

Anticipazioni 11 maggio: Guzide dimostra la sua innocenza, Tarik annuncia il matrimonio con Yesim

Il giudice Guzide

Guzide non ha il minimo sospetto su Ipek; sa però che è tempo di reagire, chiunque abbia diffuso quel video.

La giudice sarà ospite di un programma televisivo, in cui si troverà a difendere la sua innocenza tenendo testa alla conduttrice e risponderà alle accuse. Inoltre riuscirà a dimostrare pubblicamente la propria innocenza, in quanto possiede la registrazione originale dell'incontro con Bilal, il finto cliente che si è spacciato per vittima di una truffa sull'eredità.

A questo punto Guzide avrà la situazione in mano e dichiarerà di essere vittima di una cospirazione e, convinta che ne sia il responsabile, punterà il dito contro l'ex marito Tarik e la nipote Azra.

Assistendo in diretta davanti alla tv, Tarik chiamerà subito Azra per un confronto. La ragazza invece, dovrà risponderne in sede legale, in quanto Guzide l'ha denunciata.

Yesim

Il mattino seguente, arriverà l'annuncio delle nozze tra Tarik e Yesim. La mora infatti, sta ricattando Tarik usando il video che prova la sua colpevolezza nella morte di Korkm: uno dei ricatti consiste proprio nella richiesta di sposarla.

Quando Guzide deciderà di usare la chiave per aprire la cassetta, la troverà vuota: Tarik infatti, ha provveduto a recuperarne il contenuto.

I colpi di scena non finiscono qui però, perché il giorno delle nozze l'avvocato non si presenterà all'altare. Così, per placare l'ira di Yesim, Tarik le comprerà una costosa auto.