Tradimento, anticipazioni 10 maggio: Kaharam sospetta di Oylum per l'agguato a Behram

Appuntamento domani, sabato 10 maggio, su Canale 5 alle 14.45 con la dizi turca Tradimento. Gli eventi corrono sempre più veloci, per i membri della famiglia Yenersoy, tra Oylum che progetta il divorzio e Tarik ricattato da Yesim.

Ma andiamo con ordine.

Dov'eravamo rimasti

Il giudice Guzide

Kaharaman ha iniziato a provare dei sentimenti importanti verso Oylum, tanto da sentirsi profondamente in colpa nei confronti del cugino Beheram.

Adesso però, il suo sguardo sulla ragazza inizia ad essere diverso: nelle sue mani infatti, è arrivato un video che confermerebbe il coinvolgimento di Oylum nell'agguato a Behram. Da quando è stato colpito da quello sparo, il ragazzo è ancora in coma.

Nel frattempo Guzide è finita vittima del piano di Ipek, aiutata dalle amiche Azra e Serra. Con l'aiuto di un amico attore e il coinvolgimento di un collega di Azra, la giudice è stata diffamata pubblicamente. In rete infatti, è comparso un video montato ad hoc in cui sembra che Guzide abbia chiesto tangenti.

Anticipazioni 10 maggio: Kaharam sospetta di Oylum

Locandina di Tradimento

Guzide non immagina che dietro quello che le è successo ci sia Ipek, pur sapendo dell'astio che la figlia di Sezai nutre nei suoi confronti. La giudice invece, ritiene che il responsabile sia Tarik.

Così, mentre Ipek e le sue amiche brindano alla riuscita del piano, Sezai decide di difendere la sua amata: si presenta sotto casa di Tarik con due scagnozzi, distruggendogli l'auto e avvertendolo di lasciare in pace Guzide.

Kahraman, invece, esce di prigione e fa vedere a Nazam il video in cui si vede Oylum consegnare una busta all'uomo che ha sparato a Bahram. Nazan però, non crede che la mora possa essere davvero la mandante.

Oylum, intanto, vuole il divorzio da Behram: non lo fa subito, preferisce aspettare. Del resto, pare che Mualla, sua suocera, sia pronta a staccare la spina.

Infine Tarik: dopo le minacce di Sezai, l'avvocato dovrà fare i conti con Yesim, che lo ricatta con un video che prova che Tarik ha ucciso Korkm. Tra questi ricatti, c'è anche l'ordine di estromettere Zelis dalla società.