Tradimento, anticipazioni 10 giugno: Oylum e Kahraman si sposano

Il giorno delle nozze è arrivato, ma qualcosa potrebbe rovinare la festa. Nel prossimo episodio di Tradimento, in onda martedì 10 giugno alle 14.10 su Canale 5, Oylum e Kahraman si sposeranno.

Scopriamo cosa succederà.

Negli episodi precedenti

Oylum Yenersoy

Già in passato Kahraman si era aperto con Oylum riguardo ciò che provava per lei. La ragazza però era stata molto elusiva; in un secondo momento, quando i sentimenti di Oylum sembravano cambiati, Kahraman ci ha riprovato chiedendole addirittura di sposarlo.

Stavolta però, la mora ha detto si: ha però chiarito che accetta questo matrimonio non per more, ma perché pensa di potersi fidare di lui.

Intanto Mualla ha tenuto nascosta la morte di Behram, così che la Yenersoy non potesse sentirsi libera: la donna infatti, pur sapendo che non è suo nipote biologico, considera Can l'unico possibile discendente dei Dicleli.

Anticipazioni 10 giugno: Oylum e Kahraman si sposano

Locandina di Tradimento

Ci siamo. Il giorno del matrimonio è arrivato: Mualla ha acconsentito al divorzio, così Oylum e Khraman stanno convolando a nozze. La coppia si sta sposando in casa Dicleli e sono tutti molto emozionati. Qualcosa però, rischia di far saltare la festa... Nel frattempo, Yesim ed Umit stanno portando avanti la loro società di catering: i due stanno lavorando al compleanno di Kadir Akinaslan, un uomo d'affari molto importante. Tutto sembra scorrere per il meglio, i due soci sono soddisfatti; finché non si verifica un terribile incidente che rischia di mandare tutto all'aria. Per Yesim ed Umit le cose non si mettono affatto bene.