Nuovo appuntamento domani con Tradimento, la soap turca in onda su Canale 5 alle 14.10.

Nel prossimo episodio assisteremo a un confronto tra Oltan e Tolga, prossimo al matrimonio con Selin. Ma vediamo più nel dettaglio cosa succederà.

Dov'eravamo rimasti

Yesim

Nell'episodio precedente, trasmesso mercoledì 9 aprile, abbiamo visto Dilek vendicarsi su Yesim per l'aggressione subita: la donna l'ha attirata in una stanza d'hotel con l'inganno, sedata, e poi le ha scattato delle foto compromettenti con un uomo mentre era incosciente.

Intanto Tolga aveva conosciuto la famiglia di Selin, a cui aveva chiesto di sposarlo. Il padre della ragazza però, non ha nessuna intenzione di imparentarsi con Oltan.

Anticipazioni 10 aprile: Oltan affronta Tolga che vuole sposare Selin

Locandina di Tradimento

Il matrimonio tra Tolga e Selin parte con i peggiori presupposti. Il padre della ragazza è contrariato perché non vuole avere a che fare con una persona spregevole come Oltan, mentre lo stesso Tolga lancia segnali contraddittori.

Il ragazzo infatti, chiederà a Selin di far cancellare a sua sorella Serra alcune foto che li ritraggono insieme sui social. Selin lo accontenterà, pur dispiaciuta.

Nel frattempo Oltan decide di prendere in mano le redini della situazione. Sa che il figlio non prova per Selin lo stesso sentimento che, invece, provava per Oylum: si tratta soltanto di voler vendicare il proprio cuore ferito.

Prima che il matrimonio avvenga e sia davvero troppo tardi, Oltan affronta Tolga e gli dice che sarebbe un errore andare avanti. Davanti a lui però, trova un muro: Tolga nega tutto con forza e ribadisce che andrà fino in fondo.