Toy Story 5: Tim Allen regala delle anticipazioni sulla storia del sequel

Tim Allen, durante un'apparizione televisiva, ha condiviso qualche anticipazione sulla trama dell'atteso Toy Story 5, il sequel targato Pixar che arriverà nei cinema americani il 19 giugno 2026.

Pur non potendo rivelare molti spoiler, durante il talk show Live with Kelly and Mark l'attore ha regalato qualche dettaglio di ciò che possono attendersi i fan della storia di Woody e Buzz.

Le anticipazioni sulla trama del sequel

Parlando di Toy Story 5, Tim Allen ha dichiarato: "Si tratta di una storia così grandiosa. Posso solo dire qualche dettaglio. Si tratta di una storia su Jessie (Joan Cusack)".

La voce di Buzz ha aggiunto: "Io e Tom Hanks dobbiamo riunirci e c'è semplicemente la cosa più divertente di sempre, perché saranno coinvolti molti Buzz. E c'è un motivo per cui ci saranno più versioni del mio personaggio, quindi ci sono 100 me in una storia separata e mi sto divertendo così tanto".

Allen ha inoltre ammesso che inizialmente non era particolarmente convinto fosse un'idea brillante tornare nel mondo di Toy Story: "Ti chiedi se quattro fossero troppi. Cinque saranno davvero troppo?". L'attore è stato tuttavia convinto da Bob Iger, CEO della Disney: "Secondo le voci, lo sceneggiatore che se ne sta occupando ha scritto uno dei capitoli migliori e lui ha detto: 'Se non lo avessi fatto nel modo giusto, non lo farei'. Quindi potrebbe essere un modo davvero interessante per riunirsi".

Il futuro di Toy Story

La sinossi di Toy Story 5 anticipa che gli amati giocattoli al centro della storia saranno di nuovo protagonisti e, questa volta, dovranno fare i conti con la tecnologia. Buzz, Woody, Jessie, e il resto della gang si ritrovano sempre più in difficoltà quando devono confrontarsi con una nuova minaccia nel mondo del gioco.

Il regista del film è Andrew Stanton che, in una recente intervista, ha già anticipato che potrebbero esserci ulteriori sequel con al centro Woody e Buzz.