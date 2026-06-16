Toy Story 5, recensione: se la Pixar racconta l'infanzia ai tempi degli schermi

Fino a qualche anno fa non avremmo mai pensato che Toy Story, dopo il terzo capitolo, si sarebbe trasformato in una saga longeva. A più di trent'anni dal primo film, ecco che arriva nelle nostre sale dal 18 giugno Toy Story 5. Ovviamente il pubblico è cambiato: tutti quei bambini che si erano riconosciuti in Andy ora possono a loro volta portare al cinema i propri figli, o comunque ritornare a godere del mondo di questi giocattoli senzienti, apprezzandone l'evoluzione e la volontà di raccontare non solo un fenomeno, ma il mondo che cambia.
Mai come in questo quinto capitolo, infatti, il franchise Disney Pixar si lega all'attualità, cercando di raccontare come l'avanzamento tecnologico abbia influenzato e cambiato il gioco e le abitudini dei più piccoli. Sarà riuscito quindi questo lungometraggio, diretto da Andrew Stanton - che dopo aver scritto gli altri capitoli della saga passa anche dietro la macchina da presa - con Kenna Harris, a raccontare un cambiamento così profondo e radicale mantenendo intatto il proprio immaginario?
Toy Story 5: Bonnie, Lilypad e l'abbandono dei giocattoli
Bonnie sta crescendo, e i suoi giocattoli la stanno aiutando in questa impresa: insieme a loro immagina situazioni folli, mondi fantastici, lasciando briglia sciolta alla fantasia. Nonostante la sua vivacità, però, fa fatica a socializzare con i suoi coetanei, e per questo i suoi genitori le comprano Lilypad, un tablet con cui può giocare e tenersi in contatto con alcune compagne.
Questi nuovi dispositivi, però, stanno causando l'abbandono precoce dei giocattoli da parte dei bambini - una piaga che sembra colpire ovunque, senza risparmiare nemmeno Jessie, Buzz e tutti i loro compagni. Sarà forse per questo che l'intrepida sceriffa cercherà in tutti i modi di trovare amici a Bonnie prima che lo faccia la dispotica Lilypad. Gli eventi, ovviamente, si complicheranno quando, dopo una serie di peripezie, la cowgirl smarrirà la strada di casa.
Tecnologia e infanzia: un tema attuale
Una cosa è certa: nonostante gli anni passino, la saga di Toy Story non diventa mai obsoleta. Questo quinto capitolo, infatti, racconta una tematica estremamente attuale e ampiamente discussa: quella dell'influenza della tecnologia sulla crescita e la socialità dei più piccoli. Proprio come accade a Bonnie, sempre più bambini passano molto del loro tempo davanti a uno schermo, catturati da strumenti che offrono una gratificazione facile e veloce.
Quello che Toy Story 5 non fa, però, è demonizzare questi dispositivi, aprendo invece a una serie di riflessioni espresse con la consueta delicatezza ma, allo stesso tempo, con una profondità disarmante. La Pixar, più di trent'anni fa, si fece promotrice dell'evoluzione della computer grafica e delle nuove tecnologie: sarebbe stato un paradosso, quindi, se le avesse oggi tratteggiate come qualcosa di negativo.
Proprio come Woody, Buzz, Jessie e il resto della combriccola, Lilypad non è altro che uno strumento il cui corretto uso va mediato e compreso. Sembra banale, eppure non lo è affatto, specialmente quando a venirne coinvolta è la socialità in un'età in cui si cominciano a stringere legami fuori dalle mura di casa.
Può una chat sostituire una chiacchierata fatta dal vivo? Può un gioco online essere stimolante e divertente quanto uno vissuto di persona? Non daremo risposta a queste domande, per non fare in alcun modo spoiler, ma questi e tanti altri aspetti sono affrontati soprattutto attraverso gli occhi della sceriffa Jessie, vera testimone dei tempi che cambiano e dei traumi che l'abbandono provoca.
Un comparto tecnico di alto livello
A proposito di nuove tecnologie, uno degli elementi che ci hanno colpito di Toy Story 5 è l'ottimo lavoro fatto sulle animazioni. L'attenzione nel rendere la diversità di movimento tra giocattoli, personaggi umani e animali rende l'esperienza di visione ancora più immersiva; la fluidità delle scene più concitate e la ricerca di inquadrature particolarmente riuscite e comunicative mostrano quanti sforzi e mezzi siano stati dedicati a questo lungometraggio, che - al netto di una storyline un po' meno riuscita legata a Buzz - brilla di certo per qualità narrativa e produttiva.
Lo abbiamo forse già detto in altre occasioni: dopo la conclusione della trilogia non sentivamo l'esigenza impellente di un nuovo Toy Story, ma siamo felici che il franchise continui a parlare a un nuovo pubblico con rinnovato entusiasmo e un linguaggio che, proprio come gli spettatori, cambia rimanendo efficace e diretto.
Conclusioni
Toy Story 5 si rinnova affrontando con maturità e delicatezza l'impatto della tecnologia sui bambini, senza demonizzarla. Accanto a questa riflessione attuale, la pellicola offre un comparto tecnico eccellente e visivamente immersivo. Al netto di una sottotrama su Buzz meno brillante, il film eccelle per qualità narrativa, parlando alle nuove generazioni con un linguaggio efficace.
Perché ci piace
- Le tematiche affrontate efficacemente.
- La narrazione delicata, efficace e profonda.
- Le animazioni fluide e la scelta delle inquadrature.
Cosa non va
- La sottotrama che coinvolge Buzz non sempre ben integrata nella narrazione.