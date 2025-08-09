Toy Story 5: nel sequel Pixar confermato il ritorno di un personaggio amato dai fan

In Toy Story 5, l'atteso sequel del film della Pixar, ci sarà anche il ritorno di un personaggio che è diventato in fretta uno dei preferiti dei fan: Forky.

Tony Hale, infatti, ha confermato in una recente intervista di aver completato il suo lavoro in sala doppiaggio.

Il ritorno di Fory nel nuovo capitolo di Toy Story

In un episodio di The Discourse Podcast, l'attore, che in Toy Story 4 ha dato la voce a Forky, ha dichiarato, senza poter rivelare spoiler: "Ho registrato le mie battute un mese fa".

Tony Hale ha aggiunto: "Sarà davvero speciale".

Forky è il giocattolo che è stato creato da Bonnie usando un cucchiaio-forchetta in plastica, degli scovolini, degli occhietti finti, bastoncini di ghiacciolo e della cera. Il modo in cui è stato 'portato in vita' gli causa molta insicurezza e inizialmente Forky si considera spazzatura, apprezzando solo successivamente la sua natura e imparando ad accettarsi come giocattolo nel corso del film.

Toy Story 4: una scena del film

I primi dettagli del sequel

Toy Story 5 poteva già contare sul ritorno dei personaggi che, nella versione originale, hanno la voce di Tom Hanks, Tim Allen, Joan Cusack ed Ernie Hudson. Tra le star coinvolte nella realizzazione del film Pixar ci sono anche Conan O'Brien, uno dei recenti nomi confermati nel cast, e Anna Faris.

I fan potranno vedere il film a partire da giugno 2026 nei cinema di tutto il mondo e alla regia sarò impegnato Andrew Stanton, che ha già portato al successo Alla ricerca di Nemo e Wall-E. Il filmmaker ha inoltre firmato la sceneggiatura del quinto capitolo della storia di Woody, Buzz e dei suoi loro amici. Al centro della trama ci sarà il confronto tra i giocattoli e il predominio della dipendenza dei bambini dall'intrattenimento digitale.