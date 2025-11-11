Toy Story 5: il teaser trailer anticipa la possibile 'fine dell'era dei giocattoli'

Il film animato targato Disney Pixar arriverà nelle sale cinematografiche a giugno e, nell'attesa, sono state condivise le prime immagini.

Disney e Pixar hanno condiviso il primo teaser trailer del film Toy Story 5, in arrivo a giugno nelle sale di tutto il mondo.

Il breve video mostra i protagonisti della storia affrontare il temibile arrivo di un pacco che potrebbe porre fine all'era dei giocattoli.

Cosa anticipa il teaser di Toy Story 5

A spaventare i protagonisti, tra cui Woody e Buzz che sono nuovamente interpretati da Tom Hanks e Tim Allen, è la consegna del tablet Lilypad, che nella versione originale avrà la voce di Greta Lee.

Nel breve video appaiono anche Jessie (Joan Cusack), Forky (Tony Hale), Mr e Mrs Potato Head, Rex, Slinky Dog, Bullseye e i simpatici alieni verdi conosciuti dai fan fin dal primo capitolo della storia di Toy Story.

Alla regia del film sono stati impegnati Andrew Stanton e Kenna Harris, mentre nel team dei produttori c'è anche Lindsey Collins.

Ecco il video:

Le dichiarazioni dei registi

Nel comunicato con cui Disney e Pixar annunciano l'arrivo del primo teaser trailer, i filmmaker hanno dichiarato: "È stato un viaggio esilarante e toccante, alla scoperta di come la nostra squadra preferita di giocattoli tradizionali potrebbe rispondere al mondo tecnologico odierno, e siamo entusiasti di condividere questo primo video con il pubblico".

Stanton e Harris hanno inoltre anticipato che Lilypad sarà una perfetta antagonista per i protagonisti ma, al tempo stesso, avrà umorismo e cuore.

Toy Story 5: un poster del film

Alcuni giorni fa alcune immagini del merchandise apparse online avevano svelato delle anticipazioni riguardanti il nuovo look dei protagonisti, tra cui quello dell'amato sceriffo Woody, e dei nuovi personaggi che debutteranno nel quinto capitolo della storia.

Per scoprire ulteriori dettagli, tuttavia, bisognerà attendere ancora qualche mese e gli aggiornamenti condivisi da Disney e Pixar.