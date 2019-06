Toy Story 4 non sarà preceduto da un cortometraggio

Toy Story 4 sarà il primo film Pixar dal 1995 a non essere preceduto in sala da un cortometraggio.

Toy Story 4: Woody e Bo Peep in una scena del film

Toy Story 4 sarà il primo film Pixar dal 1995, anno in cui uscì il capostipite della saga, a non essere preceduto da un cortometraggio. Lo ha confermato la Disney dopo che il dubbio era stato sollevato a causa dell'assenza del tradizionale corto Pixar all'inizio della proiezione in occasione di anteprime aperte al pubblico come quella che si è tenuta in Francia al Festival di Annecy, uno dei principali appuntamenti cinefili dedicati all'animazione.

La tradizione del cortometraggio Pixar abbinato al film di turno - a proposito, qui potete leggere la nostra recensione di Toy Story 4 - risale al 1998, quando A Bug's Life fu preceduto da Il gioco di Geri, premiato con l'Oscar. Nel corso degli anni questi corti hanno fatto parlare di sé quasi quanto i lungometraggi, arrivando spesso a conquistare riconoscimenti prestigiosi, come successo di recente con Bao. L'iniziativa non è però stata senza controversie: nel 2017, in assenza di un prodotto apposito, a Coco fu abbinato Frozen - Le avventure di Olaf, contestato sia per la lunghezza eccessiva (20 minuti) che per il suo essere abbastanza fuori luogo nel contesto di un film della Pixar (al punto che in alcuni mercati internazionali le singole sale potevano scegliere se proiettarlo o meno).

Non è stata fornita una spiegazione ufficiale per l'assenza di un corto per l'uscita di Toy Story 4 (dal 26 giugno nelle sale italiane), ma si presume che abbia a che fare con le nuove strategie di distribuzione delle due case d'animazione della Disney: la Pixar ha infatti inaugurato l'iniziativa Sparkshorts, che consente agli aspiranti cineasti di sviluppare in maniera indipendente corti dal budget ridotto e poi messi a disposizione in rete (i primi tre sono disponibili sul canale YouTube dello studio), mentre la Walt Disney Animation ha deciso di puntare su un'idea simile chiamata Short Circuit, i cui risultati (venti corti, di cui tre presentati ad Annecy in anteprima mondiale) saranno visionabili sulla piattaforma di streaming Disney+ a partire da novembre.