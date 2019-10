Toy Story 4: ecco date, cover ed extra di DVD, Blu-ray e Steelbook

Oltre un miliardo di dollari al box office mondiale per Toy Story 4 che ha portato il pubblico in un divertente viaggio pieno di emozioni con Woody, Buzz Lightyear e tutta la gang di giocattoli. Ora il quarto capitolo cinematografico arriva in homevideo dal 9 ottobre sulle piattaforme digitali (iTunes, Rakuten, Chili, Timvision e Google Play Store) e dal 23 ottobre nei negozi fisici e online in Dvd, Blu-ray, Steelbook Blu-ray con Disco Bonus, Cofanetto DVD, Cofanetto Blu-ray, Steelbook 4 film Blu-ray.

Nelle edizioni homevideo di Toy Story 4 anche un'ora di contenuti extra per dare un'occhiata più da vicino agli iconici personaggi del film, al team che ha dato loro vita sul grande schermo e alla storia del titolo, nato 25 anni fa come primo lungometraggio d'animazione al mondo a essere completamente sviluppato in computer grafica.

Ecco l'elenco dei contenuti speciali in Blu-ray e Digital:

Storie di Giocattoli - Il cast e il team creativo di Toy Story 4 mostrano il proprio amore per i giocattoli!

- Il cast e il team creativo di Toy Story 4 mostrano il proprio amore per i giocattoli! La nuova Bo - Alla scoperta di come il team creativo che ha realizzato Bo Peep ha immaginato tutti gli aspetti dell'identità di questo personaggio fino a portarlo in vita sul grande schermo.

Woody & Buzz (Disco Bonus) - Uno sguardo più ravvicinato al rapporto tra questi due leggendari personaggi.

Digital Exclusive: