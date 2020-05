Toy Story 4, su Disney + in streaming da oggi

Toy Story 4 sbarca oggi in streaming su Amazon Prime Video nel catalogo di maggio 2020 e farà felici tutti gli appassionati della storica saga dei giocattoli viventi, iniziata nel 1995!

Il quarto capitolo dell'amato franchise prodotto da Pixar riprende la storia da dove si era interrotta: con Woody e gli altri giocattoli ora nelle mani della piccola Bonnie. Woody ha sempre saputo quale fosse il suo posto nel mondo e la sua priorità è sempre stata prendersi cura del suo bambino, che si trattasse di Andy o di Bonnie. Quando Forky, il nuovo progetto scolastico di Bonnie trasformato in un giocattolo, si autodefinisce "spazzatura" e non giocattolo, Woody decide di mostrargli gli aspetti positivi di questa nuova vita. Ma quando Bonnie porta con sé tutta la banda di giocattoli in un viaggio con la sua famiglia, Woody fa un'inaspettata deviazione, che lo porta a ritrovare la sua amica scomparsa da tempo, Bo Peep.

Toy Story 4: una scena con Buzz, Woody e Bo Peep

Dopo aver trascorso anni per conto proprio, lo spirito avventuroso di Bo e la vita "on the road" hanno rovinato la sua porcellana. Woody e Bo scopriranno che le loro rispettive vite come giocattoli sono ormai agli antipodi, ma presto si renderanno conto che questo è l'ultimo dei loro problemi.

Il lungometraggio, per la regia di Josh Cooley nel cast originale come doppiatori Tim Allen, Tom Hanks, Annie Potts, Patricia Arquette e Joan Cusack - ed alcune attese new entry, da Keanu Reeves a Tony Hale, Keegan-Michael Key e Jordan Peele.

Toy Story 4 è solo l'ultima di tante novità in catalogo a maggio 2020 su Amazon Prime Video, che anche questo mese ha messo a disposizione degli utenti nuove attese serie tv, saghe memorabili e grandi cult.