Toy Story 4: le scene mostrate al CinemaCon svelano il destino di Bo Peep

Toy Story 4 riporterà in scena Bo Peep e i primi 17 minuti mostrati al CinemaCon svelano quanto accaduto in passato al personaggio.

Toy Story 4 svelerà, nei primi 17 minuti, cosa accaduto a Bo Peep, mostrando il motivo per cui è stata separata da Woody e dagli altri giocattoli di Andy.

Durante l'evento CinemaCon 2019 la Disney ha proiettato i primi 17 animati, dando così spazio ai flashback che motivano la sua prolungata assenza dall'amato franchise animato.

In Toy Story 4 si scoprirà infatti che, mentre i personaggi erano ancora a casa di Andy, sua sorella Molly stava liberandosi di alcuni vecchi giocattoli, tra cui Bo Peep. Woody stava cercando di salvare coraggiosamente un altro dei loro amici quando Bo è stata messa in una scatola insieme alla sua pecora. Lo sceriffo è riuscito a raggiungere la macchina su cui è stata caricata, senza però riuscire a liberarla, nonostante stesse cercando di salvarla. Bo Peep gli ricorda però che un giocattolo è costruito per poter far giocare i bambini e che quindi è forse arrivato il suo momento di dire addio, chiedendogli inoltre di andare con lui. Woody non riesce però a farlo perché Andy ha ancora bisogno di lui.

Nel presente i protagonisti si riuniranno dopo che Bonnie crea un giocattolo all'asilo e Forky, la nuova creazione, decide di fuggire, dando il via a un'incredibile avventura.

Toy Story 4: chi sarà la nuova voce di Woody dopo Fabrizio Frizzi?

Toy Story 4 racconterà la love story tra Woody e Bo Peep e ripartirà là dove si era fermato il terzo capitolo, con Woody, Buzz e il resto del team di scatenati giocattoli finiti nelle mani di una bambina di nome Bonnie.

Il lungometraggio, per la regia di Josh Cooley, arriverà al cinema il 27 giugno 2019 con le sue voci storiche - Tim Allen, Tom Hanks, Annie Potts, Patricia Arquette e Joan Cusack - ed alcune attese new entry, da Keanu Reeves a Tony Hale, Keegan-Michael Key e Jordan Peele.