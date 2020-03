Tornare a vincere: l'uscita in digitale del film con Ben Affleck

Tornare a vincere, il film della rinascita professionale di Ben Affleck, arriverà in Italia direttamente con un'uscita in digitale: ecco quando.

Tornare a vincere, il ritorno sul grande schermo di Ben Affleck, ha una data di uscita in digitale: dal 23 aprile il film di Gavin O'Connor sarà disponibile per l'acquisto e il noleggio in digitale (anche in 4K UHD) su Apple Tv, Youtube, Google Play, TIMvision, Chili, Rakuten TV, PlayStation Store, Microsoft Film & TV, e per il noleggio su Sky Primafila, Infinity e VVVVID.

Tornare a vincere, distribuito da Warner Bros., arriva dunque anche nel nostro Paese a un mese di distanza dal lancio in digitale negli USA, avvenuto lo scorso 24 marzo, a meno di 20 giorni dall'uscita nelle sale. Il lungometraggio, che è stato accolto positivamente dalla critica americana, racconta la seconda chance che la vita ha concesso a Jack Cunningham (Ben Affleck), una volta fenomeno della pallacanestro con in mano una borsa di studio universitaria e un brillante futuro. Improvvisamente, per motivi sconosciuti, Jack decide di allontanarsi dal mondo del basket, riunciando a una strada lastricata di promesse e successi. Anni più tardi, Jack si trova ad un passo dalla rovina, con problemi di alcolismo che gli erano già costati un matrimonio e qualunque altra speranza di vita migliore.

Quando gli viene offerta la possibilità di allenare la squadra di pallacanestro del suo vecchio liceo, lontana dagli anni gloriosi di un tempo, accetta con riluttanza. Quando i ragazzi iniziano a comportarsi da squadra e conseguentemente a vincere, Jack crede di aver finalmente trovato una ragione per cui combattere i demoni che lo hanno portato vicino alla rovina. Ma basterà questo a riempire i suoi vuoti, a curare le profonde ferite del suo passato e a condurlo sulla strada della redenzione?