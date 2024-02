Top Gun: una star dell'originale denuncia Paramount per aver usato la sua immagine in Maverick

Una star di Top Gun si è rivolta alle autorità in cerca di risarcimento per uso indebito della sua immagine nel sequel Top Gun: Maverick.

A Wolfman non va giù che la sua immagine sia stata usata indebitamente in Top Gun: Maverick. Barry Tubb, l'attore che ha interpretato il ruolo dell'uomo volante Leonard "Wolfman" Wolfe nel primo Top Gun del 1986, ha fatto causa allo studio per uso non autorizzato della sua immagine nel sequel di successo del 2022.

Tom Cruise in una scena del film Top Gun

In una denuncia presentata mercoledì al tribunale della California e riportata da EW, Tubb afferma che il suo permesso di usare la sua immagine "non includeva l'uso nel sequel". La scena in questione mostra Hangman (Glen Powell) e Coyote (Greg Tarzan Davis) che apprendono per la prima volta che Rooster Bradshaw (Miles Teller) è in realtà il figlio del defunto Goose (Anthony Edwards) quando si imbattono in una vecchia foto di Iceman (Val Kilmer), Goose, Maverick (Tom Cruise) e Wolfman.

Top Gun: Maverick, il regista difende la scelta di non aver riportato indietro il personaggio di Meg Ryan

Un ritorno non gradito

Secondo la denuncia, l'immagine è "un primo piano di quattro scatti che identifica chiaramente il querelante" e "la somiglianza di Tubb nella scena è essenziale in un modo che non è casuale". Inoltre, Tubb afferma che la foto è in realtà una versione alterata di una ripresa dietro le quinte degli attori originali, e quindi le alterazioni "hanno distrutto ogni presunto diritto d'autore" sull'immagine.

La denuncia di Barry Tubb afferma che lo studio "non ha mai cercato il consenso per utilizzare l'immagine del querelante per qualsiasi scopo in Top Gun: Maverick e il contratto originale firmato dal querelante e la Paramount non contemplavano l'uso della sua immagine oltre l'originale Top Gun o in promozioni legate a Top Gun: Maverick, un sequel non contemplato al momento del contratto originale e diffuso solo nel 2022, quasi quattro decenni dopo l'originale Top Gun."

E prosegue: "Il querelante non ha mai acconsentito all'uso da parte della Paramount della sua immagine, somiglianza e/o identità nel film Top Gun: Maverick. La condotta della Paramount è quindi fuorviante e ingannevole poiché rappresenta falsamente e in modo fraudolento che il querelante è in qualche modo affiliato a Top Gun: Maverick, è stato incaricato di esibirsi in Top Gun: Maverick o è stato assunto per promuovere, pubblicizzare, commercializzare o sostenere Top Gun: Maverick per conto della Paramount."

Vedremo se la legge darà ragione all'attore, che ha richiesto un risarcimento economico e un processo. Per il momento Paramount non ha commentato pubblicamente la questione.