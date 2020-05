Top Gun: Rick Rossovich afferma di aver battuto Val Kilmer nella bollente scena di beach volley

La scena di beach volley a torso nudo in Top Gun resta nella storia ancora oggi, 34 anni dopo, e l'attore Rick Rossovich ne ha parlato in occasione del Top Gun Day.

In Top Gun, film cult del 1986, non si gareggiava solo per chi fosse il miglior pilota di caccia, ma Tom Cruise e compagni si sfidavano anche sul proprio fisico, come accadde nella famosa scena di beach volley in cui le star sono a torso nudo, che l'attore Rick Rossovich, ovvero Slider, ha ricordato in questi giorni.

Tom Cruise con Val Kilmer in Top Gun

L'attore che nel film interpretava Slider ovvero Ron Kerner, pilota che vola insieme a Iceman (Val Kilmer), ha ricordato a USA TODAY la scena bollente in occasione del Top Gun Day il 13 maggio. Per girare la scena di beach volley, il cast non ha avuto molto preavviso dal regista Tony Scott ma Rick Rossovich, oggi 62 anni, ha affermato di essere già molto allenato quindi era pronto a spogliarsi e a mostrare i suoi pettorali:

"Ero avanti rispetto agli altri. Ero un atleta appassionato di body building, Arnold Schwarzenegger era il mio idolo, quindi ero pronto. Hanno scaricato la sabbia in un parcheggio, hanno messo una rete e all'improvviso stavamo giocando. Tony ha fatto la magia"

La star ha poi raccontato dei suoi colleghi, tutti in forma ma non davvero allenati, tranne Tom Cruise: "Val e Tony (Edwards), avevano un buon fisico, ma non erano davvero allenati. E Tom è un mostro quando si tratta di mantenersi in forma, è sempre stato noto per questo"

la sequenza si basa fortemente sull'azione, l'editing di video musicali e i primi piani, tra cui uno di Rick Rossovich indimenticabile, che il regista ha inserito anche nei titoli di coda perché valutato uno dei migliori della sequenza: "Le persone hanno lasciato la sala dicendo 'Oh mio Dio, quel ragazzo è perfetto per la telecamera' È stato divertente e ho amato farlo".