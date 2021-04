Top Gun: Maverick, Tom Cruise organizza il press tour mondiale per il prossimo autunno

Tom Cruise è stato fondamentale per lo spostamento della data d'uscita di Top Gun: Maverick, in quanto ha deciso di organizzare un press tour mondiale per promuovere il film il prossimo autunno, quando si spera i cinema avranno riaperto in tutto il mondo.

Top Gun: Maverick, Tom Cruise in azione in una scena mozzafiato

Recentemente, infatti, Top Gun: Maverick è stato spostato al 19 novembre e, da quanto riporta The Hollywood Reporter, Tom Cruise ha sostenuto il rinvio per poter promuovere al meglio il sequel del film cult, in modo tale da organizzare un press tour mondiale. Un dirigente della Paramount ha sottolineato quanto la star possa essere influente anche in queste questioni:

"Tom Cruise è una delle poche star in grado di muovere l'ago della bilancia organizzando show e anteprime in tutto il mondo".

Tom Cruise ha spinto per rinviare il sequel proprio per permettere alle attività promozionali di svolgersi in tranquillità e sicurezza, dando così a Top Gun: Maverick la giusta visibilità.

Top Gun: Maverick sarà diretto da Joseph Kosinski, mentre la sceneggiatura è firmata da Peter Craig, Justin Marks ed Eric Warren Singer. Nel cast, oltre alla star Tom Cruise, tornerà Val Kilmer nella parte di Iceman, mentre tra gli interpreti ci sono anche Jennifer Connelly, Glen Powell, Jon Hamm ed Ed Harris. Miles Teller, invece, reciterà nel sequel, nella parte di Bradley "Rooster" Bradshaw, il figlio del migliore amico di Maverick, Nick "Goose" Bradshaw, il personaggio interpretato da Anthony Edwards nel primo lungometraggio.