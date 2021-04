Top Gun: Maverick, Miles Teller ha ereditato i baffi di Goose (FOTO)

Miles Teller ha parlato dell'eredità paterna del suo personaggio, il figlio del mitico Goose, sfoggiata nella prima foto di Top Gun: Maverick, in arrivo al cinema a novembre.

Top Gun: Maverick, Miles Teller in una foto esclusiva di Empire

Empire ha diffuso una foto esclusiva di Miles Teller in Top Gun: Maverick che mostra come il suo personaggio abbia ereditato i baffi del padre, il mitico Nick 'Goose' Bradshaw , interpretato da Anthony Edwards.

Top Gun: Maverick non vedrà solo il ritorno di Tom Cruise nei panni dello spericolato pilota di Jet, ma introdurrà una nuova generazione di personaggi che comprende la star di Whiplash Miles Teller nei panni di Bradley 'Rooster' Bradshaw, figlio di Goose, defunto nel primo film.

Come mostra la foto di Empire, il legame tra Rooster e il padre è visibile nei baffi che Miles Teller sfoggia. "Era qualcosa che sapevo per certo doveva esserci", ha commentato Teller con Empire. "E ci sono alcuni accenni a Goose nel film che penso che la gente apprezzerà molto."

Non solo Miles Teller si è fatto crescere i baffi, ma ha anche pensato a lungo a quale nomignolo dovesse avere il figlio di Goose (oca). "Ho pensato che dovesse suonasse come se appartenesse alla stessa famiglia. "Ho pensato che Rooster (gallo) fosse bello e ho ottenuto il sigillo di approvazione da Tom."

La data di uscita di Top Gun: Maverick è stata sposata dal 2 luglio al 19 novembre 2021.