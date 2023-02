Top Gun: Maverick, Tom Cruise: "Durante la reunion con Val Kilmer ho pianto"

Uno dei momenti più emozionanti di Top Gun: Maverick, sequel del film cult del 1986, è stata senza ombra di dubbio la reunion tra Tom "Iceman" Kazansky (Val Kilmer) e Pete "Maverick" Mitchell (Tom Cruise). Ospite del Jimmy Kimmel Live!, Tom Cruise ha ricordato questo momento per lui molto speciale:

"Conosco Val ormai da decenni ed è stato fantastico poter vederlo tornare nei panni di quel personaggio iconico. Si tratta di un attore talmente potente da riuscire a calarsi di nuovo nel ruolo in poco tempo. Sul set lui per me era soltanto Iceman. Ho pianto e mi sono emozionato molto durante le nostre scene. Sono un grande fan del suo lavoro".

All'interno del film il personaggio di Val Kilmer, grande protagonista del primo Top Gun, parla soltanto attraverso l'utilizzo dell'intelligenza artificiale in quanto malato di cancro. Una sorta di parallelismo con la vita reale dell'attore a cui fu diagnosticato un cancro alla gola nel 2015, poi andato in remissione.

Tom Cruise a Cannes 2022: "Non avrei mai permesso che Top Gun: Maverick uscisse in streaming"

Top Gun: Maverick è diventato uno dei film più redditizi e visti del 2022. Critica e pubblico hanno apprezzato all'unanimità il ritorno di Tom Cruise nei panni dello spericolato capitano Pete "Maverick" Mitchell. Steven Spielberg si è addirittura congratulato con l'attore, ringraziandolo per aver letteralmente salvato il culo all'industria Hollywoodiana reduce dall'emergenza sanitaria.

Ma non è tutto, perché Top Gun: Maverick ha sbancato al box-office globale incassando oltre 1 miliardo di dollari e ha ricevuto ben sei nomination agli Oscar di quest'anno, tra cui Miglior Film.