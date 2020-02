Top Gun: Maverick: lo spot del film con Tom Cruise è tutta adrenalina

Il nuovo spot di Top Gun: Maverick che è stato presentato al Super Bowl 2020 è un concentrato ipercinetico di scene d'azione, adrenalina e fisicità con Tom Cruise protagonista, ovviamente.

Nello spot di Top Gun 2, vediamo Tom Cruise impegnato con gli allenamenti durissimi che il ruolo e il personaggio del sequel del cult anni '80 richiedono, ma ovviamente lo vediamo anche in volo, in scene altrettanto adrenaliniche e su scenari mozzafiato. In alcune sequenze del nuovo video presentato al Super Bowl 2020, ritroviamo una splendida Jennifer Connelly.

La storia di Top Gun: Maverick anticipa: "Dopo più di trent'anni di servizio in Marina come aviatore di primo livello, Pete "Maverick" Mitchell, torna alla scuola di volo per addestrare nuovi piloti, interpretati da Miles Teller, nel ruolo del tenente Bradley "Rooster" Bradshaw, figlio di Goose, Danny Ramirez nei panni di "Fanboy", Glen Powell nei panni di "Boia", Jay Ellis nei panni di "Payback", Monica Barbaro nei panni di "Phoenix" e Lewis Pullman nei panni di "BOB". Non tutto filerà liscio, perché Pete dovrà confrontarsi con un futuro incerto e i fantasmi del suo passato, ma soprattutto con le sue paure più profonde.

Alla regia di Top Gun: Maverick c'è Joseph Kosinski, mentre la sceneggiatura è firmata da Peter Craig, Justin Marks ed Eric Warren Singer.