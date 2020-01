Top Gun: Maverick, ecco chi tornerà nel sequel con Tom Cruise!

Saranno tre i personaggi del cast originale che torneranno in Top Gun: Maverick, il sequel del film cult con Tom Cruise in sviluppo da ben dieci anni.

Top Gun: Maverick, sequel del film cult datato 1986, arriverà a breve al cinema. Il film diretto da Joseph Kosinski e con ben tre protagonisti del cast originale, segna il ritorno di uno dei personaggi più famosi interpretati da Tom Cruise.

Tom Cruise e Anthony Edwards in Top Gun

In Top Gun: Maverick, quindi,rivedremo Pete "Maverick" Mitchell, protagonista interpretato da Tom Cruise, che riprende il suo posto nella cabina di pilotaggio. Il pilota, infatti, è ancora in attività dopo più di 30 anni dal primo film, e ora ha il compito di addestrare un nuovo gruppo di piloti per una missione pericolosa. Insieme a lui, tornerà anche il personaggio di Carole Bradshaw, che nel primo film era interpretato da una giovane Meg Ryan, sostituita da Jean Louisa Kelly. La sua presenza nel film è probabilmente spiegata dal personaggio di Miles Teller, Bradley "Rooster" Bradshaw, che è il figlio di Carole e Goose, amico di Maverick.

Il terzo personaggio che tornerà, per la gioia dei fan, è Tom "Iceman" Kazansky, interpretato da Val Kilmer, unico attore del cast originale, insieme a Tom Cruise, che tornerà in questo sequel. A quanto pare da quello che trapela della trama, Iceman adesso è ammiraglio, ma c'è ancora un velo di mistero sulla sua possibile storia, in quanto il suo personaggio non è stato ancora inserito nel trailer.

Alcune teorie, dicono che il personaggio di Val Kilmer potrebbe essere morto e quindi, nel film, si vedranno alcuni flashback che spiegheranno questa scomparsa ma, ovviamente, al momento sono solo teorie. Non c'è stata alcuna conferma in merito su questo ma solo che Iceman tornerà in questo sequel insieme al suo rivale Maverick.

Alla regia di Top Gun: Maverick c'è Joseph Kosinski, mentre la sceneggiatura è firmata da Peter Craig, Justin Marks ed Eric Warren Singer. Nel cast anche Jennifer Connelly, Glen Powell, Jon Hamm e Ed Harris.