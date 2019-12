Top Gun: Maverick e le scene d'azione con Tom Cruise: un video mozzafiato dal set

Top Gun: Maverick riporterà Tom Cruise nel mondo dell'aviazione e una featurette svela in che modo sono state realizzate le spettacolari sequenze d'azione, confermando che l'attore è stato impegnato a bordo del velivolo senza controfigure.

Il video condiviso da Paramount Pictures mostra come si sia lavorato sul set di Top Gun 2 che segna il ritorno del personaggio di Maverick e il protagonista e i produttori spiegano che non si può ricreare in studio l'esperienza vissuta a bordo dei jet e sui velivoli sono quindi state inserite delle telecamere IMAX per immortalare tutti i momenti vissuti dai piloti.

Nell'atteso sequel rientrerà in azione Pete Maverick, il talentuoso pilota intepretato da Tom Cruise che ora lavora come istruttore per l'aviazione, ritrovandosi anche a occuparsi di Bradley, il figlio del suo amico Goose, che vuole seguire le orme del padre.

Nel cast tornerà anche Val Kilmer nella parte di Iceman, mentre tra gli interpreti ci sono anche Jennifer Connelly, Glen Powell, Miles Teller che interpreterà il giovane Bradley, Jon Hamm ed Ed Harris.

Alla regia di Top Gun: Maverick c'è Joseph Kosinski, mentre la sceneggiatura è firmata da Peter Craig, Justin Marks ed Eric Warren Singer.