Top Gun: Maverick, il nuovo trailer italiano del film con Tom Cruise

Il nuovo trailer italiano di Top Gun: Maverick riporta in azione Tom Cruise nei panni di Pete Maverick, ora alle prese con una squadra di cadetti da addestrare, e ancora una volta riprese aeree spettacolari.

Non c'è molta storia, al di là del nuovo ruolo da istruttore di Pete Maverick, in questo trailer ita, che è praticamente lo show aereo (e non solo) di Tom Cruise, desideroso di mettersi ancora alla prova come pilota, ora che anche il suo programma l'ha riconosciuto come uno dei migliori in circolazione. E soprattutto ora che, nella vita reale, la star dell'action ha davvero una patente di volo (ed è addirittura in procinto di prenderne una seconda). Tutto il resto è quello che scopriremo al cinema a partire da giugno 2020, quando il sequel di Top Gun arriverà anche in Italia.

Nell'atteso Top Gun 2 rientrerà in azione Pete Maverick, il talentuoso pilota intepretato da Tom Cruise che ora lavora come istruttore per l'aviazione, ritrovandosi anche a occuparsi di Bradley, il figlio del suo amico Goose, che vuole seguire le orme del padre. Nel cast tornerà anche Val Kilmer nella parte di Iceman, mentre tra gli interpreti ci sono anche Jennifer Connelly, Glen Powell, Miles Teller che interpreterà il giovane Bradley, Jon Hamm ed Ed Harris.

Alla regia di Top Gun: Maverick c'è Joseph Kosinski, mentre la sceneggiatura è firmata da Peter Craig, Justin Marks ed Eric Warren Singer.