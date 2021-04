Top Gun: Maverick e Mission: Impossible 7: data di uscita posticipata per i due film con Tom Cruise

Top Gun: Maverick sembra destinato ad arrivare più tardi rispetto al previsto: la data di uscita è stata sposata dal 2 luglio al 19 novembre, prendendo così il posto di Mission: Impossible 7. Il nuovo capitolo delle avventure di Ethan Hunt arriverà ora il 27 maggio 2022, mentre l'ottavo capitolo del franchise debutterà il 7 luglio 2023.

Tra i cambiamenti nella programmazione delle sale cinematografiche anche quelli di The Forever Purge che arriverà 7 giorni prima della data precedentemente annunciata, ovvero il 2 luglio. Dungeons & Dragons verrà poi distribuito il 3 marzo 2023. Snake Eyes: G.I. Joe sarà nei cinema il 23 luglio, non più il 22 ottobre, data in cui ora verrà distribuito Jackass.

Il film sui Bee Gees diretto da Kenneth Branagh debutterà il 4 novembre 2022, un nuovo lungometraggio di Star Trek verrà distribuito il 9 giugno 2023, The Shrinking of Treehorn è stato programmato per il 10 novembre 2023 e un film con Ryan Reynolds e John Krasinski arriverà il 17 novembre 2023.

Alla regia di Top Gun: Maverick c'è Joseph Kosinski, mentre la sceneggiatura è firmata da Peter Craig, Justin Marks ed Eric Warren Singer.

Nel cast, oltre alla star Tom Cruise, tornerà Val Kilmer nella parte di Iceman, mentre tra gli interpreti ci sono anche Jennifer Connelly, Glen Powell, Jon Hamm ed Ed Harris. Miles Teller, invece, reciterà nel sequel, nella parte di Bradley "Rooster" Bradshaw, il figlio del migliore amico di Maverick, Nick "Goose" Bradshaw, il personaggio interpretato da Anthony Edwards nel primo lungometraggio.