Top Gun: Maverick, Miles Teller: "Ecco come sono sopravvissuto agli allenamenti con Tom Cruise"

Per il nuovo film Top Gun: Maverick, tutto il cast è stato sottoposto a un duro allenamento voluto da Tom Cruise, anche Miles Teller.

Un vero e proprio campo di addestramento è stato allestito per il cast di Top Gun: Maverick, il tanto atteso sequel del cult anni '80 con protagonista Tom Cruise. Miles Teller svela come è riuscito a sopravvivere al duro allenamento.

Top Gun: Maverick, Tom Cruise in una sequenza aerea

Il 35enne Miles Teller, che interpreta Bradley "Rooster" Bradshaw nel'atteso sequel Top Gun: Maverick, ha rivelato come Tom Cruise abbia sottoposto tutto il cast a un'intensa formazione fisica per aiutarli a prepararsi per il progetto. Ecco cosa ha svelato il giovane attore a Total Film:

"Eravamo tutti dei mini Tom quando abbiamo lavorato a questo film. Ci ha fatto passare... Lo chiamerò semplicemente un "campo di addestramento alla Tom Cruise".

I suoi fan sanno molto bene che Tom Cruise ci tiene molto alla preparazione fisica, soprattutto quando lavora a un film d'azione. Miles Teller ha poi rivelato qualche dettaglio sugli allenamenti sostenuti, spiegando che la star di Hollywood pretende un addestramento molto specifico:

"Per le acrobazie e le cose che Tom fa nei film, di solito c'è un tipo di allenamento molto specifico. Abbiamo fatto l'addestramento al volo per tre mesi prima di iniziare le riprese... Siamo stati messi alla prova!"

Top Gun: Maverick, Tom Cruise ritratto in due immagini che rendono omaggio al film originale

Tom Cruise, che riprenderà il ruolo del capitano Pete "Maverick" Mitchell nel film, ha detto che l'obiettivo di tutto questo è stato aiutare i suoi co-protagonisti a imparare a entrare nella cabina di pilotaggio dei jet Boeing F/A-18 Superhornet:

"Ho dovuto insegnare loro a volare. Ho dovuto insegnare loro come gestire le G (forze di accelerazione). Ho dovuto dar loro fiducia nell'aereo."

Top Gun: Maverick arriverà al cinema il prossimo 25 maggio.