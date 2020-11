Top Gun: Maverick, Jon Hamm: "Tom Cruise è al 100% star e al 100% leader"

In attesa dell'uscita di Top Gun: Maverick, Jon Hamm torna a parlare della sua esperienza sul set anticipando uno scontro con il personaggio di Tom Cruise, da lui definito al 100% star e al 100% leader.

The Report: Jon Hamm in un'immagine del film

In Top Gun: Maverick, sequel del cult Top Gun, Jon Hamm interpreterà il Vice Ammiraglio Cyclone, personaggio che si scontrerà col protagonista del film, Pete Maverick Mitchell, alias Tom Cruise. Come anticipa Hamm a Men's Journal:

"Lo scontro è in parte legato a Viper. Non è una figura paterna nel modo in cui Viper è stato per Tom, è un comandante di aerei da combattimento, ha un sacco di responsabilità ed è una figura autoritaria. Quando si trova ad avere a che fare con Maverick, si crea attrito. Sono io a creare attrito."

Anche se i loro personaggi si scontreranno sul set, nella vita reale Jon Hamm ha solo parole di ammirazione per il collega Tom Cruise, di cui riconosce la naturale tendenza alla leadership:

"Posso dirvi che Tom è al 100% una star e al 100% un leader. Lavorando a Mad Men, ho imparato che se una persona in cima alla catena alimentare si comporta on un certo modo, è così che devono comportarsi tutti gli altri. Tom è preparatissimo, è sempre puntuale. Ha 900 cose in corso di cui nessuno sa niente, ma questo non influenza mai il suo lavoro quotidiano. Se subisce le pressioni del suo ruolo, non lo dà a vedere. Sul set è sempre sembrato divertito e il suo entusiasmo ha contagiato il resto del cast. Il mio primo giorno sul set ho detto a Tom, 'Questo per te deve essere surreale. Trovarti nello stesso hangar 30 anni dopo. Quasi nello stesso costume. Come ti senti?' e lui "Non mi sembra vero. Ma quanto è fantastico?'"

