Top Gun: Maverick, Jennifer Connelly lancia la corsa di Tom Cruise: "Merita una nomination agli Oscar"

Top Gun: Maverick è diventato uno dei film più redditizi e visti del 2022. Critica e pubblico hanno apprezzato all'unanimità il ritorno di Tom Cruise nei panni dello spericolato capitano Pete "Maverick" Mitchell.

La sua performance è stata elogiata anche dalla co-star Jennifer Connelly che, in una recente intervista ai microfoni di Variety ha così dichiarato: "Fa un lavoro straordinario nel film. È straordinario come persona e fantastico come attore, e penso che sia semplicemente perfetto. Incarna quel personaggio in modo meraviglioso e penso che se lo meriti assolutamente. Merita senza dubbio una nomination agli Oscar".

Oscar 2023, le nomination: dove e quando vederle

L'attrice ha poi aggiunto: "Penso che il film sia davvero ben fatto e che sia davvero difficile fare un film del genere. Inoltre, pensando al lavoro di Tom, pensate alle cose che ha fatto per quel ruolo. Oltre a tutte le cose sul campo e a quanto sia meraviglioso in quelle scene e a creare quelle relazioni... Penso che il rapporto che ha con il personaggio di Miles Teller sia così bello e commovente".