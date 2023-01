Oscar 2023, le nomination: dove e quando vederle

Tutte le informazioni per seguire in diretta streaming l'annuncio delle nomination agli Oscar 2023, previsto per domani 24 gennaio alle 14:30 ora italiana, insieme ai conduttori Allison Williams e Riz Ahmed.

Dopo l'edizione movimentata dello scorso anno, domani saranno annunciate le nomination agli Oscar 2023. L'annuncio si terrà domani 24 gennaio alle 14:30 ora italiana e permetterà di scoprire quali film, attori e addetti ai lavori resteranno in corsa per l'ambita statuetta. Scopriamo insieme dove e quando vedere l'annuncio.

Le due figure che presenteranno le nomination ai 95° Academy Awards sono la star di Get Out Allison Williams, che ha recentemente recitato nell'horror di successo M3GAN, e l'interprete di Sound of Metal Riz Ahmed.

Come seguire l'annuncio delle nomination agli Oscar 2023?

L'annuncio delle candidature agli Oscar 2023, negli USA, verrà trasmesso durante la diretta televisiva di Good Morning America di doomabi 24 gennaio. Sarà possibile seguirlo in live streaming sulla pagina Twitter dell'Academy of Motion Pictures Arts and Sciences, come l'anno scorso. L'evento sarà inoltre trasmesso in live streaming sul canale YouTube (basta cliccare sul video che trovate di seguito) e sulla pagina Facebook dell'Academy.

Oscar 2023: le potenziali sorprese delle nomination, da James Cameron a Michelle Williams

Qui trovate la lista aggiornata dei favoriti nelle categorie principali agli Oscar 2023. La cerimonia di consegna dei premi si terrà domenica 12 marzo 2023 presso la storica location del Dolby Theatre di Los Angeles. A condurre la cerimonia quest'anno sarà l'anchorman Jimmy Kimmel, che farà da maestro di cerimonie agli Oscar per la terza volta nella sua carriera.