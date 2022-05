Top Gun: Maverick, il generatore di nomi che assegna soprannomi cool come Goose e Maverick

In vista dell'arrivo al cinema di Top Gun: Maverick, è stato lanciato un sito web promozionale che contiene un generatore di soprannomi cool come quelli dei personaggi del film.

Avete sempre sognato di aver un soprannome cool come quelli dei personaggi di Top Gun? Eccovi accontentati! In occasione dell'uscita di Top Gun: Maverick, nei cinema dal 25 maggio, è stato lanciato un sito web promozionale per il film contenente un generatore di soprannomi.

Top Gun: Maverick, Tom Cruise in una sequenza aerea

Top Gun: Maverick, sequel del classico del 1986, vedrà il ritorno sul grande schermo del formidabile pilota interpretato da Tom Cruise, Pete "Maverick" Mitchell. Top Gun: Maverick vedrà il personaggio di Cruise impegnato a formare una nuova generazione di piloti.

In vista dell'uscita del film, Paramount Pictures ha lanciato un sito Web promozionale, whatsmycallsign.com, insieme a una breve clip promozionale su YouTube. Nel video intitolato "Top Gun: Maverick - Spiegazione dei soprannomi", il nuovo membro del cast Jay Ellis e il capitano Brian "Ferg" Ferguson, consulente tecnico dell'aviazione navale/coordinatore aereo del film, spiegano l'importanza dei soprannomi all'interno del film e della struttura dell'aeronautica insieme a clip che mostrano alcune sequenze di volo del film. Nel frattempo, whatsmycallsign.com utilizza le telecamere dei dispositivi dei fan e un breve questionario per generare soprannomi e caschi personalizzati.

Top Gun: Maverick, le prime reazioni sostengono che sia il miglior film dell'anno

36 anni dopo Top Gun, Tom Cruise ritorna in Top Gun: Maverick di Joesph Kosinski insieme ai nuovi arrivati ​​nel franchise Jennifer Connelly, Jon Hamm, Glen Powell, Lewis Pullman, Ed Harris, Monica Barbaro e Miles Teller, che interpreta Bradley "Rooster" Bradshaw, il figlio di Nick "Goose" Bradshaw (Anthony Edwards), morto nel film originale. Val Kilmer ritorna anche nei panni di Tom "Iceman" Kazansky dall'originale Top Gun.