Top Gun: Maverick, debutto da capogiro da 124 milioni al box office USA, miglior apertura per Tom Cruise

Top Gun: Maverick, Tom Cruise in azione in una scena mozzafiato

Top Gun: Maverick non avrebbe potuto avere un'accoglienza migliore al box office USA. 36 anni dopo Top Gun il sequel segna un'apertura record incassando 124 milioni da 4.735 sale, con una media per sala di 26.187 dollari, nel weekend del Memorial Day. per la star Tom Cruise è il miglior risultato di sempre. Per il produttore Jerry Bruckheimer è il secondo miglior debutto negli Stati Uniti in 3 giorni dopo Pirati dei Caraibi - La maledizione del forziere fantasma del 2006 (135,6 milioni) e prima di Pirati dei Caraibi - Ai confini del mondoAt World's End (114,7 milioni). A livello globale, la pellicola ha già incassato 248 milioni. Come si legge nella nostra recensione di Top Gun: Maverick, presentato a Cannes come evento speciale, Tom Cruise è tornato nei panni del pilota scavezzacollo Pete Maverick Mitchell a 36 anni di distanza dall'uscita del cult divenuto vero e proprio fenomeno di costume.

Tom Cruise a Cannes 2022: "Non avrei mai permesso che Top Gun: Maverick uscisse in streaming"

Doctor Strange nel Multiverso della Follia scende al secondo con un incasso di 16,4 milioni che lo portano a 370,7 milioni totali. Come sottolinea la recensione di Doctor Strange nel Multiverso della Follia, il film riparte dagli eventi di Spider-Man: No Way Home, in cui Stephen Strange ha cambiato il volto della realtà aprendo il multiverso. Adesso Strange è costretto a stringere un'alleanza con personaggi vecchi e nuovi mentre si avventura nel multiverso per affrontare un nuovo nemico. Nel cast Elizabeth Olsen, Chiwetel Ejiofor, Benedict Wong, Xochitl Gomez, Michael Stuhlbarg e Rachel McAdams.

Doctor Strange nel multiverso della follia: Il rimpianto nel Marvel Cinematic Universe

In terza posizione troviamo il debutto del film d'animazione Bob's Burgers - Il film che apre incassando 12,6 milioni in 3.425 sale e segna una media per sala di 3.678 dollari.

Quarta, Downton Abbey II: Una Nuova Era, la nuova pellicola dedicata all'universo di Downton Abbey, che incassa altri 5,9 milioni per un totale di 28,4 milioni. Qui la nostra recensione di Downton Abbey II: Una Nuova Era, nuovo capitolo nelle vite degli abitanti di Downton Abbey. La Contessa Madre di Grantham svela a tutta la famiglia che un uomo che conosceva in gioventù le ha lasciato in dono una villa nel sud della Francia. L'intera famiglia Crowley cerca di scoprire qualcosa di più su quest'uomo misterioso e decidono di recarsi in Francia per visitare la villa. Intanto Lady Mary rimane a Downton con lo staff per sovrintendere alle riprese di un film che un regista americano ha deciso di usare come location la residenza del Conte Crowley.

Downton Abbey 2, Michelle Dockery: "Lady Mary ora è il capitano, ma tutti dovrebbero avere una Lady Violet"

Ancora animazione al quinto posto con Troppo Cattivi - The Bad Guys, che incassa altri 4,3 milioni arrivando a un totale di 81,3 milioni in tre settimane. Qui trovate la recensione di Troppo Cattivi - The Bad Guys.