Top Gun: Maverick, il cugino dello sceneggiatore Eric Singer fa causa a Paramount

Il cugino dello sceneggiatore di Top Gun: Maverick Eric Singer, Shaun Gray, ha deciso di citare in giudizio Paramount Pictures domenica, sostenendo di aver scritto scene d'azione fondamentali del film senza ricevere né il credit né il compenso.

Top Gun: Maverick, ufficialmente, è stato scritto da Ehren Kruger, Christopher McQuarrie ed Eric Singer, gli unici tre ad essere accreditati come sceneggiatori.

Shaun Gray porta in tribunale Paramount Pictures

Ora però il cugino di Singer non ci sta e promette battaglia. Shaun Gray ha lavorato principalmente come artista degli effetti visivi al film di Joseph Kosinski ma afferma di aver collaborato attivamente allo script per diversi mesi.

Secondo il suo racconto, avrebbe lavorato alla sceneggiatura insieme a Joseph Kosinski e salvando file molto importanti che ancora custodisce con tanto di data e ora da poter mostrare come prova.

Tom Cruise in una scena di Top Gun: Maverick

"La presente azione cerca giustizia per Gray, uno sceneggiatore di talento, manipolato e sfruttato dai potenti di Hollywood, e chiede che i convenuti siano ritenuti responsabili per aver tratto enormi profitti dall'appropriazione indebita del lavoro creativo di Gray" si legge nella denuncia presentata.

Le precedenti collaborazioni di Shaun Gray

Il coinvolgimento di Shaun Gray è confermato anche da J.J. 'Yank' Cummings, ex pilota di caccia e consulente del film mentre Marc Toberoff, avvocato che ora difende i diritti di Gray, aveva già citato in giudizio Paramount in passato per conto di Ehud Yonay, autore dell'articolo del 1983 su cui si basa Top Gun.

Tom Cruise e Jennifer Connelly in una scena di Top Gun: Maverick

In passato, Shaun Gray collaborò con Eric Singer come consulente alla sceneggiatura, seppur non accreditato, per Fire Squad - Incubo di fuoco, anch'esso diretto da Joseph Kosinski ed è accreditato come consulente alla scrittura per Singer nel film The International.