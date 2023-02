Top Gun: Maverick, Joseph Kosinski: "Abbiamo cambiato la storia d'amore tra Maverick e Penny a metà riprese"

Joseph Kosinski ha rivelato che la storia d'amore tra i personaggi di Tom Cruise e Jennifer Connelly in Top Gun: Maverick è stata cambiata a metà riprese.

Top Gun: Maverick è stato il film campione d'incassi dell'estate 2022 e ha recentemente ottenuto una nomination come miglior film agli Oscar ma, oltre alle scene d'azione, è la storia d'amore tra i personaggi di Tom Cruise e Jennifer Connelly ad aver catturato l'attenzione dei fan sin dal primo momento. A questo proposito, Joseph Kosinski ha svelato che la relazione tra Maverick e Penny è stata cambiata durante le riprese del film affinché potesse adattarsi alla storia che il regista stava cercando di raccontare.

Top Gun: Maverick, Tom Cruise in un primo piano

Durante una recente intervista pubblicata da Vanity Fair, Kosinski ha parlato di come la relazione tra i due personaggi sia stata gestita in modo molto diverso rispetto a quanto era stato delineato nella sceneggiatura originale, spiegando il motivo per cui sono state apportate delle modifiche durante le riprese.

Secondo il regista, la scena del bar è stata molto difficile da realizzare, tanto quanto le sequenze d'azione in alta quota: "Quella parte è molto intricata, probabilmente anche più di qualsiasi scena d'azione. Con quella sequenza presenti tutte quelle persone cercando però di mantenere il punto di vista di Maverick per tutto il tempo."

Top Gun: Maverick, Miles Teller in una scena

"Quindi usi quegli occhi e ti assicuri di stare su Maverick mentre osserva tutte queste persone che fanno il loro ingresso. Quella è stata probabilmente la scena che abbiamo passato più tempo a scrivere e riscrivere, e probabilmente quella che è cambiata di più nel corso del film. Perché abbiamo cambiato la storia d'amore tra Maverick e Penny a metà, e questa è stata la scena che ha dato il via a tutto", ha concluso Kosinski.