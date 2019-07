Top Gun 2, Kelly McGillis non sarà nel film: "Sono anziana e grassa"

Kelly McGIllis, co-protagonista di Tom Cruise in Top Gun, non comparirà nel sequel del film come Charlotte Blackwood.

Top Gun 2 è il sequel del film con Tom Cruise, che tornerà nei panni di Pete Mitchell ma al suo fianco non ci sarà Kelly McGillis, sua co-protagonista nel film del 1986.

A rivelare la notizia è stata la stessa Kelly McGillis, durante un'intervista telefonica col portale ET avvenuta lo scorso venerdì, raccontando perché ha deciso di abbandonare le scene e il motivo per cui non è stata ricontattata per Top Gun: Maverick: "Sono anziana e grassa, ho un look che rispecchia perfettamente la mia età e questo non è ciò che chiede questo mondo"

Kelly McGillis oggi

L'attrice ha poi raccontato come le sue priorità negli anni sono cambiate, preferendo la famiglia al mondo dello spettacolo:"Penso che negli anni siano cambiate le mie priorità nella vita. Ho preferito crescere le mie ragazze ed essere per loro il miglior genitore possibile. Non è stata una decisione sofferta abbandonare il mondo dello spettacolo, solamente altre cose sono diventate più importanti. Adoro recitare, adoro quello che faccio, adoro fare teatro. Però il rapporto con le persone che amo è di gran lunga più importante del mio desiderio di fama. Non ricordo neppure l'ultima volta che ho lavorato ad un film."

Tom Cruise con Kelly McGillis in una scena di Top Gun

Top Gun: Maverick arriverà al cinema il 26 giugno 2020, con Tom Cruise, Val Kilmer, Jennifer Connelly, Jon Hamm, Ed Harris, Miles Teller.