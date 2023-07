Tony Gilroy sullo sciopero: 'Serve riforma strutturale, nel 2007 siamo stati troppo precipitosi'

L'autore, sceneggiatore e regista ha commentato l'attuale sciopero ancora in corso della WGA sottolineando gli errori commessi nel 2007.

Commentando l'attuale sciopero della Writer's Guild of America, Tony Gilroy - autore, sceneggiatore e regista di Andor - ha riflettuto sugli errori commessi dal precedente sciopero della categoria, quello avvenuto nel 2007.

Lo sciopero del 2007-2008 durò 100 giorni, mentre quello attuale è arrivato al 72° giorno. Secondo Gilroy, l'ultima volta la WGA ha accettato un accordo inferiore a quello che avrebbe dovuto, il che rende ancora più importante che i membri della WGA si impegnino a fondo questa volta.

"Credo che questa sia la battaglia esistenziale che credevo avessimo intrapreso nel 2007", ha detto Gilroy a Deadline. "Con mio grande disappunto abbiamo risolto quello sciopero in maniera frettolosa. Penso che quei problemi siano stati solo rimandati e che ci siano problemi strutturali che devono essere affrontati e risolti".

Tra i problemi strutturali citati da Gilroy ci sono le tempistiche per i lavori di scrittura del personale e una giusta retribuzione per il lavoro sui titoli in streaming. Lo streaming, insieme all'intelligenza artificiale, è stato uno dei temi più caldi durante lo sciopero.

Andor, Tony Gilroy ha sospeso il suo lavoro sulla Stagione 2 per lo sciopero degli sceneggiatori

"Penso che la SAG e la Writers Guild stiano cercando di preservare la nostra industria", ha detto Gilroy, in riferimento al possibile sciopero degli attori. "La comunità creativa sta diventando la protettrice di questa industria, questa enorme industria che la gente ama così tanto. E i custodi dall'altra parte, credo che siano stati sconsiderati".

"Penso che alla fine questa volta i sindacati prevarranno. Devono farlo", ha concluso Gilroy.