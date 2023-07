Sciopero imminente degli attori a Hollywood: le trattative sono fallite

Dopo quello degli sceneggiatori a momenti si voterà per uno sciopero del sindacato attori, fatto che non accadeva simultaneamente da 60 anni.

Lo sciopero della SAG-AFTRA sembra essere imminente, poiché i colloqui con gli studios si sono conclusi senza un accordo o un'estensione. Il contratto del sindacato è scaduto ufficialmente a mezzanotte.

In un comunicato, il sindacato ha dichiarato che il comitato di negoziazione ha votato all'unanimità per raccomandare uno sciopero. Il consiglio nazionale del sindacato dovrebbe riunirsi a momenti per indire uno sciopero, che bloccherebbe immediatamente la produzione di film e serie da parte delle società rappresentate dall'Alliance of Motion Picture and Television Producers.

Fran Drescher, presidente della SAG-AFTRA, ha dichiarato in un comunicato che le risposte dell'AMPTP alle sue questioni chiave del contratto sono state "insultanti e irrispettose".

"La SAG-AFTRA ha negoziato in buona fede ed era desiderosa di raggiungere un accordo che rispondesse sufficientemente alle esigenze degli interpreti, ma le risposte dell'AMPTP alle proposte più importanti del sindacato sono state insultanti e irrispettose del nostro enorme contributo all'industria", ha dichiarato Drescher.

"Le compagnie si sono rifiutate di impegnarsi in modo significativo su alcuni argomenti e su altri ci hanno completamente ostacolato. Finché non negozieranno in buona fede, non si potrà raggiungere un accordo".

L'AMPTP ha dichiarato in un comunicato di essere rimasta delusa dall'esito delle trattative:

"Siamo profondamente delusi dal fatto che la SAG-AFTRA abbia deciso di abbandonare i negoziati", ha dichiarato il gruppo. "È una scelta dell'Unione, non nostra. In questo modo, ha respinto la nostra offerta di aumenti storici di stipendio e di salario, di massimali sostanzialmente più alti per i contributi pensionistici e sanitari, di protezioni per i provini, di periodi di opzione per le serie più brevi, di una proposta innovativa sull'intelligenza artificiale che protegge le sembianze digitali degli attori, e altro ancora. Invece di continuare a negoziare, la SAG-AFTRA ci ha messo su una strada che aggraverà le difficoltà finanziarie di migliaia di persone che dipendono dall'industria per il loro sostentamento".