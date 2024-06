Tomb Raider: The Legend Of Lara Croft, trailer e data di uscita della serie animata con Hayley Atwell

Netflix ha diffuso il primo trailer e la data di uscita di Tomb Raider: The Legend of Lara Croft, la serie animata con l'interprete di Peggy Carter, Hayley Atwell, nel ruolo di protagonista.

Netflix ha fissato al 10 ottobre la prima di Tomb Raider: The Legend of Lara Croft, la serie animata con Hayley Atwell (Agent Carter) nel ruolo di protagonista. Lo streamer ha anche pubblicato un nuovo teaser trailer della serie, realizzato da Legendary Television, che potete vedere in calce alla news.

Tomb Raider è diventato un franchise globale che comprende film, merchandise e fumetti. Il progetto di Netflix-Legendary segna la prima apparizione di Lara Croft in una serie animata. Il cast comprende anche Allen Maldonado nel ruolo di Zip e Earl Baylon, che riprende il ruolo di Jonah Maiava dal videogioco. Altre voci saranno annunciate.

La serie animata

The Legend of Lara Croft riprende dopo gli eventi della trilogia Survivor del videogioco Tomb Raider (Tomb Raider; Rise of the Tomb Raider; Shadow of the Tomb Raider), e traccerà il prossimo capitolo basato sull'iconica avventuriera divenuta il personaggio di un videogame più popolare di tutti i tempi. A più di 25 anni dalla sua prima apparizione, Lara Croft (Atwell) continua a esplorare antichi misteri e a scoprire verità perdute attraverso destinazioni mozzafiato e pericolose.

Angelina Jolie nei panni di Lara Croft in una scena di Tomb Raider.

Dopo gli eventi della serie Survivor, Lara Croft ha abbandonato i suoi amici per imbarcarsi in avventure in solitaria sempre più pericolose. Ma deve tornare a casa quando un pericoloso e potente artefatto cinese viene rubato da Croft Manor da un ladro con un'inquietante connessione personale. La sua audace ricerca la porterà in un'avventura intorno al mondo e nelle profondità di tombe dimenticate, dove sarà costretta a confrontarsi con il suo vero io e a decidere che tipo di eroe vuole diventare.

Tomb Raider: The Legend Of Lara Croft è prodotto e scritto da Tasha Huo (The Witcher: Blood Origin). Anche Phoebe Waller-Bridge sta sviluppando una serie live-action basata su Tomb Raider per Prime Video.