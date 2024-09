Tomb Raider: The Legend of Lara Croft, che impatto avrà l'anime Netflix sul canone della saga?

La showrunner della serie in arrivo in streaming ha spiegato l'impatto del nuovo show sul canone dei videogiochi

Il personaggio di Lara Croft non ha certo bisogno di presentazioni. Per decenni, l'eroina ha intrattenuto i fan sugli schermi e sulle console grazie a Crystal Dynamics.

Sembrava che Lara Croft avesse fatto tutto con Tomb Raider, ma non è così. Il franchise sta per approdare su Netflix con una serie originale e la showrunner di Tomb Raider: The Legend of Lara Croft ha anticipato qualcosa sulla storia e l'impatto che la serie avrà sul canone ormai consolidato del personaggio e della saga.

Parlando dell'imminente serie anime, Tasha Huo ha approfondito il lavoro necessario per sviluppare questo progetto di Tomb Raider. Non solo l'impatto sul canone ma anche il casting di Hayley Atwell.

Parlando delle ispirazioni principali, la showrunner ha fatto riferimento al peculiare modo di muoversi del corpo di Lara Croft: "Volevamo davvero catturare tutto ciò che ci piaceva tanto nel giocarli in termini di azione. Il modo in cui si muove il corpo di Lara, che è un modo specifico di muoversi dell'eroina d'azione, la rende così speciale. Credo che questa sia stata la nostra maggiore influenza. Poi abbiamo guardato ad altri film d'azione e abbiamo fatto molti riferimenti cinematografici. C'erano anche gli anime e abbiamo cercato di catturare l'atmosfera generale della serie".

In termini di canone, l'autrice ha spiegato in che direzione si sono mossi nei confronti della saga videoludica: "Abbiamo sicuramente parlato con Crystal Dynamics fin dall'inizio e abbiamo ottenuto la benedizione per realizzare la fase intermedia della vita di Lara, che è quella che mi ha davvero affascinato dopo aver giocato alla serie Survivor. È inoltre una Lara molto diversa da quella degli anni '90".

Tomb Raider: The Legend of Lara Croft, il nuovo trailer svela quando è ambientata la serie Netflix

Quindi, in termini di storia: "Come è diventata quel personaggio? Questa domanda è diventata la più importante per me durante la scrittura dello show. Ho cercato di capire come Lara abbia costruito l'enorme rete che ha finito per avere, dove poteva andare nel bel mezzo del nulla e in qualche modo avere una connessione da un monaco a caso in un monastero. Come ha fatto a conoscere quella persona? Volevo saperlo. Come è diventata più ironica? È stato così bello poter costruire la Lara di cui tutti ci siamo innamorati all'inizio".

Infine, Huo ha parlato dell'importanza di avere Hayley Atwell come voce di Lara Croft: "Credo che con Hayley, dopo Agent Carter, sia diventato molto chiaro che aveva un talento immenso per essere molto divertente ed estremamente di classe, come lo è Lara, e allo stesso tempo aveva la gravitas che abbiamo visto così bene nella serie Survivor. In un certo senso racchiude tutti gli elementi che stavamo cercando di unire e combinare per creare la Lara classica. Per me è stata una scelta ovvia". Tomb Raider: The Legend of Lara Croft arriverà su Netflix il 10 ottobre.